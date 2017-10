Diversitatea etnică, promovată de membrii Clubului de Prietenie „Mihai Eminescu - Yunus Emre”

Centrul de Cercetare, Dezvoltare, Educație și Cultură „Dunărea de Jos” și Uniunea Democrată Turcă din România - Filiala Galați în parteneriat cu Școla nr.43 „Dan Barbilian” au organizat, de curând, o lecție deschisă de învățare a limbii turce în cadrul Clubului de Prietenie Româno – Turcă „Mihai Eminescu - Yunus Emre”. Evenimentul s-a derulat sub auspiciile „Anului European al Dialogului intercultural”, marcând totodată „Ziua Copilului” din Turcia, care se sărbătorește anual la data de 23 Aprilie. Cu această ocazie a fost lansat și proiectul regional „Dialog Intercultural Regional - Dunărea de Jos”. Programul a inclus o lecție deschisă de limba turcă precum și un program artistic susținut de membrii Clubului de Prietenie Româno - Turcă „Mihai Eminescu - Yunus Emre” și preșcolarii de la Grădinița „Parfumul Teilor” din Galați. În cadrul acțiunii a mai avut loc și vizitarea expoziției organizate de UDTR - Filiala Galați sub genericul: „18 ani de activitate culturală a comunității turce din Galați”. La Școala nr. 43 „Dan Barbilian” din Galați, s-a format anul trecut o grupă de predare a limbii turce, sub îndrumarea coordonatoarei proiectului, Gulten Abdula-Nazare. „Deoarece cu câțiva ani în urmă cu sprijinul conducerii Școlii nr. 43 din Galați, am înființat Clubul de Prietenie Româno - Turcă „Mihai Eminescu - Yunus Emre”, am considerat că este bine ca elevii să participe și la cursurile de limba turcă. Activitățile clubului sunt culturale și vizează promovarea diversității multietnice din zonă. Cu ocazia Zilei minorităților din 2007, cu acest grup am participat la Concursul „Diversitatea - o șansă în plus spre viitor” unde am obținut punctajul maxim și am fost calificați pentru faza națională”, a declarat Gulten Abdula-Nazare.