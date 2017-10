Diversitatea culturală, în slujba târgului de binefacere „Dăruim împreună“

Ştire online publicată Luni, 28 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Casa de Cultură a Sindicatelor a găzduit, duminică, Târgul de binefacere „Dăruim împreună“. Organizatorii, Consulatul General al Turciei la Constanța, în calitate de inițiator, alături de Consulatele Generale ale Republicii Populare Chineze și Federației Ruse la Constanța, Consulatul Onorific al Libanului și în colaborare cu Instituția Prefectului Județului Constanța, au ales anul acesta ca acțiunea, ajunsă la a patra ediție, să se desfășoare sub logo-ul „Copilul - mărțișorul sufletelor noastre”. La standurile amenajate de reprezentanțele consulare, precum și la cele ale organizațiilor de femei ale uniunilor turcă și tătară, au fost expuse produse tradiționale specifice fiecărei țări de origine. Astfel că, vizitatorii au putut degusta delicioasele preparate culinare specifice bucătăriilor turcești, tătărești, chinezești, ruse și libaneze, dar au avut ocazia să plece acasă și cu suveniruri menite să le amintească peste ani de culturile respectivelor țări. O tombolă cu diferite premii, de la preparate culinare la excursii în Turcia, a fost la dispoziția vizitatorilor care au avut ocazia să achiziționeze bilete contra sumei de doar 10 lei. Banii strânși din vânzarea produselor expuse, precum și cei de la biletele de tombolă, aproximativ 20.000 de lei, vor fi donați Secției de nou-născuți și copii abandonați a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Prefectura, mesagerul tradițiilor românești Dacă vizitatorii târgului au avut ocazia să „guste” din culturile și tradițiile țărilor reprezentate de consulatele implicate în acțiune, Instituția Prefectului Județului Constanța a fost mesagerul tradițiilor, cu precădere culinare, românești. Astfel că, mămăliguța cu brânză, afumătura, păstrăvul sau vinul tradițional românesc au făcut cu ochiul atât celor mai gurmanzi dintre vizitatori, dar și partenerilor expozanți. Prezent la eveniment, prefectul Claudiu Iorga Palaz a mulțumit consulatelor pentru această iniția-tivă al cărui scop este în exclusi-vitate unul caritabil, asigurându-i totodată pe oficialii țărilor implicate de tot sprijinul din partea Prefecturii Constanța și pe viitor. „Este un eveniment important la nivelul județului Contanța. Le mulțumesc consulatelor Rusiei, Turciei, Chinei și Libanului pentru că au inițiat această acțiune și sunt alături de ei așa cum a fost an de an și până acum prefectura. Este foarte multă lume, ceea ce nu poate fi decât un lucru bun, semn că acțiunea va fi un succes”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prefectul Claudiu Iorga Palaz. Trabzonul, mai aproape prin intermediul Ansamblului Can Su Diversitatea culturală specifică Dobrogei nu ar fi fost pe deplin valorificată fără muzica și dansu-rile specifice popoarelor cu reprezentare la Constanța. Un program artistic susținut de ansamblul de dansuri populare românești de la Palatul Copiilor a deschis programul artistic, micii dansatori făcând dovada profe-sionalismului desăvârșit pus în slujba muzicii și dansului populare românești. Au intrat apoi în scenă membrele corului de femei al comunității rușilor - lipoveni din Constanța, aducând cu ele armonia cântecelor lipovenești, pentru ca finalul să aparțină tinerilor din Ansamblul Can Su al UDTTMR Techirghiol, care au prezentat o suită de dansuri tătărești, dar și o surpriză pentru organizatori, cu precădere pentru Consulul General al Turciei la Constanța, Füsun Aramaz. Dansul din zona Trabzon, pus în scenă de băieții din ansamblu, a încheiat programul artistic în aplauzele spectatorilor.