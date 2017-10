Disensiuni politice scurse de la apometre

În nordul județului Constanța, uitată de lume și vreme, se află localitatea Vulturu. Nu numără mai mult de 750 de localnici, care trăiesc doar din agricultură și creșterea animalelor. Sărăcia și-a pus amprenta adânc atât pe viața oamenilor, cât și pe aspectul și condițiile de trai din comună. Ulițele nu au cunoscut, încă, civilizația asfaltului, iar iluminatul public se face doar pe drumul principal. Deși micuță și săracă, localitatea naște pasiuni pătimașe la vârful administrației locale. Din încruci-șarea unui primar țărănist cu un vice de la PRM, puțini se așteptau să iasă ceva bun. Trei ani de zile, cu chiu cu vai, cei doi au reușit să se evite, să nu se calce pe bătături, deși tot timpul existau nemulțumiri și de o parte și de alta. În ultima vreme, însă, situația a scăpat de sub control. Primul care a aruncat cu piatra a fost viceprimarul peremist, Mircea Dragomir. El l-a acuzat pe primarul Necolae Berbec că a acordat unei firme un contract pentru montarea de apometre în comună fără licitație și fără contract. „Montează apometre fără contract. S-au făcut și plăți către firma respectivă. Primarul face acum și alte trăznăi, pe bani publici, după ce a lovit doi oameni cu mașina primăriei, în timp ce conducea beat”, acuză vicele. „De asta nu dă nimeni bani pentru Primăria Vulturu. Se fac ilegalități”, a adăugat el. Atac peremist Pus în fața acuzațiilor, primarul a negat totul. „Există contract semnat în urma unei licitații. Nu pot să fac eu de capul meu aici ce vreau. În plus, există și o hotărâre de consiliu local privind montarea apometrelor. Viceprimarul vorbește aiurea”, spune Neculae Berbec, care îl acuză pe Dragomir că de trei ani de zile nu a făcut nimic pentru comunitatea locală. Potrivit primarului, supărarea vicelui ar porni de la concedierea unui funcționar public care nu avea nici măcar liceul. „I-am cerut funcționarului să aducă diplomă sau o adeverință care să ateste că are măcar studii medii. Nu a vrut, așa că am dat dispoziție pentru încetarea raporturilor de muncă. Soția lui este consilier local de la PRM și, împreună că viceprimarul tot de la PRM, încearcă să se răzbune”, povestește Berbec. Primarul spune că se așteaptă la controale în perioada următoare fiindcă cei doi i-au făcut plângeri. „Să vină DNA, Curtea de conturi, cine o vrea. Din 1992 sunt primarul comunei și nu îmi e teamă de ei”. Primarul Neculae Berbec s-a procopsit cu două dosare penale în primăvara acestui an, când a lovit cu mașina o căruță, rănind doi tineri și omorând calul. 