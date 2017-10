Dinţii întârziaţi sunt mai rezistenţi

Dinții întârziați sunt mai rezistenți

Primii dinți apar, în cele mai multe cazuri, în jurul vârstei de 6 luni. Dacă nu apar până atunci, nu este cazul să vă îngrijorați până la vârsta de un an. Această variație de plus/minus 6 luni nu este ceva neobișnuit și nu trebuie să ne sperie. Numai dacă la vârsta de 1 an copilului încă nu i-a erupt niciun dinte este cazul să vă puneți întrebări mai serioase și să mergeți la un consult medical. Erupția întârziată a dinților, cu condiția să nu depășească primele 12 luni de viață, poate prezenta, pe lângă dezavantajul că bebe-lușul nu poate mesteca alimente dure, și anumite avantaje. Este vorba despre faptul că suptul la sân, dacă mai are loc, nu devine un disconfort pentru mamă și, în plus, dinții erupți mai târziu sunt mai rezistenți la cariile dentare.