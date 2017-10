Din secretele pregătirii cartofilor

Ocolim, de multe ori, cartofii, pentru că sunt considerați un aliment fără prea multe resurse. Totuși, un singur cartof de mărime medie asigură mai mult de jumătate din doza zilnică recomandată de Vitamina C. Ar putea fi și mai multă însă, din păcate, o mare parte din vitamina C se pierde prin procesul de gătire. Oricum ar fi ei, în România se consumă în cantități foarte mari, dovadă că ne aflăm pe locul IV în Europa. În plus, cartofii sunt unele dintre cele mai versatile legume. Nu numai că îi găsești tot timpul anului, dar îi poți include într-o mulțime de rețete delicioase, fie că sunt copți, fierți sau prăjiți. Foodstory.ro recomandă câteva rețete delicioase, care te vor face să uiți de cartofii prăjiți.Salată de avocado cu cartofi. Alege câteva fructe de avocado proaspete și coapte și vei face un regal dintr-o banală salată de cartofi. Avocado conține o mare cantitate de grăsimi bune, care susțin sistemul inflamator și ne feresc de boli.Cartofi în vin roșu. Lângă orice friptură bună trebuie să stea o garnitură pe măsură. De multe ori ți-ai propus, probabil, să uiți de cartofii natur sau de banalele legume sotate și până acum nu ai reușit. Iată o rețetă care va înnobila felul principal și din care toată lumea va mai cere încă o porție.Plăcintă de conopidă pe pat de cartofi. Baza plăcintei este o crustă aurie și crocantă de cartofi, iar umplutura, cu brânză Cheddar și conopidă, te va trimite cu gândul la bucătăria britanică.Supă dulce de conopidă și cartofi. Din cartofi și conopidă va rezulta o supă-cremă delicioasă. Dacă ți-ai propus să renunți la sandvișurile de la masa de prânz sau la cartofii prăjiți, o supă caldă este cea mai bună variantă. Adaugă câteva crutoane și nu vei mai avea nevoie de felul doi.