Dietă pentru vegetarieni

Ştire online publicată Marţi, 23 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Persoanelor care o țin într-un post continuu, nutriționiștii le recomandă un aport suficient de proteine, pentru că acestea sunt cele care servesc la formarea celulelor din organism. Este nevoie de o cantitate de două ori mai mare (55-60 gr de proteine vegetale/zi), pentru a acoperi nevoile minime ale orgamismului, față de doar 30-35 gr când proteinele administrate provin din ou, lapte și carne! Produsele din carne ce conțin multe proteine pot fi înlocuite, pe perioada postului, cu proteine vegetale (cele mai bogate fiind ciupercile), și în zilele cu dezlegare se apelează la fructe de mare și pește (mai ales cel ce trăiește în apele reci), alimente bogate atât în proteine, vitaminele A și D, cât și în Omega 3. Combinați fasolea verde, roșiile, lintea.Soia, consumată cu prudențăUnele persoane au tendința de a mânca zilnic aceleași produse pentru că oferta de produse vegetale suficient de hrănitoare nu este foarte mare. Astfel, ele descoperă că le place un anumit aliment și îl consumă zilnic, pentru a nu-și mai bate capul căutând alternative. Soluția este simplă - ar spune unii, păguboasă - spun specialiștii. Pe termen lung, comoditatea ne afectează sănătatea. Sunt numeroase produse care pot fi consumate fie separat, fie în combinație. Iată câteva exemple: varză călită cu roșii, mâncare de fasole verde (sau fiartă cu usturoi, sare, oțet, mărar, ulei), ciuperci pe grătar, mâncare de ciuperci (cu roșii, mărar), spanac, ardei copți, supe de legume sau supe creme, diferite mâncăruri cu linte (este bogată în proteine, fibre, dar are puține grăsimi și calorii) sau cu fasole boabe, mâncăruri cu dovlecei (întăresc sistemul imunitar, conțin vitamina B, C, fibre, apă multă, dar în schimb au puține calorii și grăsimi) etc.Laptele de soia este un produs la care se apelează frecvent, însă, folosit o perioadă îndelungată, nu ne aduce un beneficiu real, cel puțin din două motive: lipsa totală a calciului și conținutul bogat în fitoestrogeni care, deși au acțiune anticancerigenă, sunt și responsabili de acumularea și depozitarea grăsimilor mai degrabă decât de mobilizarea lor.Cei care fac efort au nevoie de un plus de energie. O găsesc în miere, cereale, fructe, spanac. Persoanele care fac sport zilnic au nevoie de un plus de energie, de o bază largă de proteine, superioare fiind cele de origine animală, care sunt respinse de vegetarieni. De aceea, ar trebui să consume o cantitate dublă de proteine vegetale pentru a avea același randament. Pe lângă aceastea, nu trebuie să lipsească nici carbohidrații, ce oferă mult mai repede energia necesară.