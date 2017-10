Diesel sau benzină? Ce maşină e mai bună dacă faci multe drumuri extraurban

Diesel sau benzină? Ce mașină e mai bună dacă faci multe drumuri extraurban

Ştire online publicată Marţi, 14 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Diesel sau benzină? Ce motorizare e mai potrivită pentru mașina ta dacă faci deplasări dese în afara orașului? La această întrebare, asupra căreia mai toți automobiliștii au câte o teorie personală, răspund specialiștii contactați de Autovit. În această ecuație vor intra și modelele hibrid care sunt din ce în ce mai accesibile și devin o alternativă interesantă pe piață. În primul rând, cei care conduc în procentaj mai mare în traficul extraurban sunt cei care parcurg un număr ridicat de kilometri pe parcursul unui an. De aceea, primul factor care ar putea fi important pentru ei este consumul. Dacă, de exemplu, comparăm două modele noi vom vedea că diferența de consum este una destul de importantă dacă numărul de kilometri parcurși anual este mai mare de 30.000 de km. Mai concret, Golf 7 1.2 TSI cu 105 CP are un consum declarat de producător în mediu extraurban de 4,3 l/100 km, iar VW Golf 1.6 TDI de 110 CP are un consum de 3,4 l/100 km, deci o diferență de aproape 1 l/100 km. În realitate, această diferență este de cele mai multe ori mai mare, pentru că față de cifrele din fișa tehnică date de producător ambele mașini vor consuma procentual mai mult, deci și diferența va fi mai mare. Dacă această diferența ajunge la 1,5 l/100, în cei 30.000 de km parcurși anual se ajunge la o diferență de preț la cheltuielile pentru carburant de circa 2.700 de lei, valoare destul de importantă. Iar în cazul în care cilindreea dintre diesel și benzină este egală sau mai apropiată decât cea aleasă în exemplul de aici diferențele sunt și mai mari. Așadar, dieselul este încă varianta ce trebuie aleasă dacă economia este pe primul plan. În materie de rafinament, motoarele pe benzină au un avantaj destul de clar, ele fiind mai silențioase și cu mai puține vibrații în exploatare. Totuși, motoarele diesel moderne au făcut progrese importante în ultimii ani, iar la viteze constante pe drumurile extra urbane, diferențele dintre cele două concepte sunt minime. Atunci, zgomotul provenit de la vânt și de la trenul de rulare depășește de multe ori zgomotul unui motor modern, astfel încât la acest capitol totul ține mai mult de preferințele personale. Un plus important pentru diesel este când vine vorba de elasticitate, cuplul mai mare oferit fiind foarte plăcut în momentul în care este nevoie de depășiri dese și rapide, ce sunt foarte necesare pe drumurile din România. Deși motoarele noi pe benzină utilizează în proporție din ce în ce mai ridicată supraalimentarea, dife-rențele sunt încă sensibile la capitolul cuplul motor. Dacă luăm ca exemplu cele două motorizări de VW Golf de mai sus, 1.2 TSI oferă 175 Nm, iar 1.6 TDI oferă 250 Nm. Fiabilitatea și întreținerea este un alt capitol important în această comparație. Ideea generală este că un motor pe benzină este mai ieftin de întreținut, însă generațiile noi care utilizează supraalimentarea și injecția directă sunt la fel de scumpe de întreținut precum motoarele echivalente pe motorină. În trecut, un motor aspirat pe benzină era considerat mai simplu și mai fiabil, însă tehnologic cele două concepte de motoare utilizează în versiunile lor moderne componente la fel de scumpe (turbine, injectoare ș.a). Când vine vorba de fiabilitate lucrurile stau similar, asta în cazul în care motoarele sunt de generație nouă. Totuși, fiecare caz trebuie tratat individual înainte de o eventuală achiziție.Autoturismele hibridHibrizii încep să devină o alternativă din ce în ce mai importantă și, de aceea, pot fi incluși în această dez-batere. Dacă în traficul urban ei pot fi o soluție cu adevărat importantă, în cel extraurban multe din avan-tajele lor se anulează. Sau chiar mai mult decât atât. Problema principală este că motoarele electrice își pierd foarte mult din eficiență la viteze ridicate și au nevoie de mult curent, ceea ce le face să devină ineficiente. Dacă în oraș, acumulatorii unui hibrid se reîn-carcă în perioada de frânare sau în frână de motor, în traficul extraurban aceste situații sunt destul de rare, astfel încât după numai câțiva km acumulatorii sunt descărcați. În plus, majoritatea hibrizilor sunt cu motoare termice pe benzină, ceea ce ne face să revenim la capitolul de mai sus cu valorile de consum. O altă problemă este și greutatea sensibil mai mare a acestora, datorată acumu-latorilor. De aceea, performanțele sunt mai slabe și consumul mai mare la viteze ridicate. În final, motorul diesel pare o alegere mai potrivită pentru cei care parcurg mulți kilometri anual pe drumuri extraurbane. Ele au ca avantaj consumul mai mic, dar și o elasticitate mai bună, datorată cuplului mai mare. Pentru că acest subiect generează foarte multe discuții în contradictoriu așteptăm cu interes comentariile voastre despre subiectul diesel sau benzină în traficul extraurban. (sursa: www.autovit.ro)