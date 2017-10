Diablo III: Book of Tyrael va fi lansată în octombrie

Ştire online publicată Luni, 03 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Lansarea jocului Diablo III a fost precedată de apariția unei cărți - Diablo III: Book of Cain, prin intermediul căreia jucătorii se puteau familiariza cu universul și personajele seriei Diablo. Evenimentele erau relatate prin scrierile bătrânului înțelept Deckard Cain, una dintre figurile centrale ale jocurilor Diablo. Cartea s-a bucurat de un real succes în rândurile fanilor Diablo, mulți cerând ca aceasta să fie inclusă în ediția de colecție a jocului Diablo III.Încurajați de succesul înregistrat de această carte, dar și bazându-se pe popularitatea jocului (Diablo III a fost încercat de peste 14,5 milioane de jucători unici, conform celor mai recente statistici oferite de Blizzard), Insight Editions și Blizzard Entertainment au anunțat că vor publica o nouă astfel de carte - Diablo III: Book of Tyrael, aceasta urmând să conțină informații noi, dezvăluite de Tyrael, fostul arhanghel din High Heavens.Diablo III: Book of Tyrael va număra nu mai puțin de 148 de pagini, care, pe lângă scrierile lui Tyrael, vor ascunde și artwork-uri noi, nemaivăzute până acum. Cartea va beneficia de o copertă cartonată.Cartea Diablo III: Book of Tyrael va fi lansată în luna octombrie a acestui an, cel mai probabil înainte de apariția ediției pentru console a jocului Diablo III.