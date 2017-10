Diablo 3: Reaper of Souls va fi lansat pe PlayStation 4

21 Octombrie 2013

Blizzard Entertainment a anunțat că expansion pack-ul Diablo III: Reaper of Souls va fi lansat, pe lângă PC și Mac, și pe PlayStation 4. Versiunea pentru consolă va face uz de facilitățile sociale oferite de PS4, precum și de touch pad-ul de pe controllerul DualShock 4. Mai mult, demouri single player și cooperative ale Diablo III: Reaper of Souls vor putea fi încercate pe PlayStation 4 cu ocazia convenției BlizzCon 2013, ce va avea loc în perioada 8-9 noiembrie 2013, la Anaheim Convention Center, California, Statele Unite ale Americii. Rămâne de văzut dacă ediția pentru PlayStation 4 a expansion-ului Reaper of Souls va include și jocul inițial Diablo III sau dacă acesta va fi lansat separat pentru noua consolă Sony.