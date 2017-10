Destinaţiile de vacanţă ale vedetelor

Destinațiile de vacanță ale vedetelor

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cătălin Măruță și Andra, pentru a treia oară în Dubai Sfârșitul lui 2010 i-a găsit pe Andra și Cătălin Măruță, pentru a treia oară consecutiv, în Dubai. Noutatea a fost însă faptul că cele două vedete au sărbătorit primul Revelion în doi și jumătate. Cât despre poftele viitoarei mămici, care acum se pregătește pentru show-ul „Românii au talent”, Măruță recunoaște că s-a străduit să-i facă pe plac soției sale: „Am avut grijă să nu-i lipsească nimic din ceea ce ar fi putut să-și dorească. Dubaiul îți oferă toate bunătățile din lume, oricum. A avut niște pofte simpatice, de exemplu a mâncat mult pepene roșu”, a mai spus Măruță. De asemenea, Andra s-a protejat cât a putut de soare, de plimbările prea lungi sau de distracțiile agitate, n-a pierdut nopțile și s-a odihnit. Corina Caragea și-a serbat și ziua de naștere la Londra Corina Caragea a făcut Revelionul 2011 la 39 de grade Celsius, măsurate însă de termometrul medicinal, nu de cel ambiental. Aflată la Londra alături de câțiva prieteni pentru a sărbători intrarea în noul an, dar mai ales ziua ei de naștere, pe 31 decembrie, Corina a primit primul cadou din partea vremii: o răceală de toată frumusețea. Printre focuri de artificii, Corina și-a sărbătorit și ziua de naștere alături de prietenii ei, într-un bar din Soho, iar a doua zi a vizitat și celebrul Muzeu al figurinelor de ceară Madame Tussouds, unde l-a revăzut pe preferatul ei, Lewis Hamilton. „Prima zi din 2011 am în-ceput-o cu curaj - o plimbare înapoi în istorie - istoria sângeroasă a Londrei - The London Dongeon - un loc unde sunt reproduse evenimente istorice ca Marele Incendiu din 1666, epidemia de ciumă, torturi medievale, Jack the Ripper. Actorii de acolo își fac foarte bine treaba, dar nu m-au speriat prea tare”, rememorează Corina. Roxana Ciuhulescu, la schi cu fiica în Austria Vedeta Pro Tv s-a întors din concediu mai obosită decât a plecat. După o săptămână petrecută în Austria, în stațiunea Solden, prezentatoarea Pro Motor s-a întors la muncă extenuată și asta nu pentru că ar fi schiat ea prea mult, ci din cauza faptului că a fost instructor de schi pentru fetița ei de aproape trei ani. Înainte de a ajunge acasă, Roxana, Mihai Ivănescu, soțul ei, și micuța Ana au făcut un popas în Viena, pentru două zile de plimbări și cumpărături. Acum, Roxana și Mihai își fac deja planuri pentru o „evadare” de câteva zile pe o pârtie unde să schieze cu adevărat, pentru că abia și-au deschis apetitul cu săptămâna în Solden. Actorii din „Moștenirea“ au ales Spania și Italia Octavian Strunilă, interpretul lui Stiven din serialul „Moștenirea”, a ales să-și petreacă împreună cu logodnica și fetița ultimele zile ale lui 2010 pe tărâmuri mai calde, în Spania. „Am vizitat Sagrada Familia după aproape o jumătate de zi de stat la coadă, dar a meritat. Am fost și în Parc Gruel, unde am avut norocul să nimerim într-o zi cu soare. Ne-am plimbat ore în șir, era extraordinar de plăcut, sentimentul de vacanță se citea pe fețele tuturor. Am ajuns de asemenea la Muzeul lui Picasso, dar și pe celebrul stadion Camp Nou”, a povestit Octavian. Unul dintre cele mai frumoase locuri în care a ajuns în această vacanță a fost însă Muzeul lui Dali, aflat într-o localitate la 70 de km de Barcelona. Ultima noapte din an l-a prins pe Octavian Strunilă pe Rambla, cea mai celebră stradă a orașului catalan. Colegul său de platou, Costin Sforaru, a plecat de Revelion în Italia, la părinții iubitei. „Ultimele zile din 2010 le-am petrecut în L’Aquila, un oraș dintr-o zonă muntoasă a Italiei, unde sunt stabiliți părinții iubitei mele”, povestește actorul.