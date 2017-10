Destinaţii de week-end

Destinații de week-end

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă seară, atmos-fera se încălzește la Vision Club, în Olimp, cu ajutorul lui DJ Affecta din Sankt Petersburg. Seara face parte din seria Fantasy Fridays, iar DJ-ul va fi însoțit de două go-go dancers din echipa proprie. Petrecerea continuă tot în Vision Club, alături de Dj Massive (UK), DJ BassTONE și DJ Just ICE, rezidenți ai clubului. Iubitorii de muzică îl pot asculta și pe Dark Angel, DJ resident din Turcia. Kudos Beach va fi locația altor două petreceri de week-end. Sâmbătă mixează la Kudos DJ Pagal și DJ Mahony, iar duminică clubberii se vor mișca pe acordurile bine alese ale lui DJ Optick. (A.I.) În acest weekend în Club Vision din Neptun-Olimp 35 de barmani din întreaga lume se vor întrece în cadrul Concursul Internațional de Barmani MBA Flair 2008. Premiile puse în joc totalizează 23.000$. Juriul este compus din Andy Collinson (Marea Britanie), Szabolcs (Ungaria) - Flair Planet & WFA Hungary, Jay du Toit (Africa de Sud) - Roadhouse Flair Challenge UK, James Faulder (Marea Britanie) - MBA România. Concursul va avea loc pe 23 august începând cu ora 18.00, iar pe 24 august, începând cu ora 22.00. Sâmbătă, 23 august, în cadrul Cafenelei Filozofice de pe Terasa Vraja Mării va fi dezbătută tema „Dezvoltarea personalității”. Cafeneaua Filozofică a debutat la începutul lunii august și este organizată de Noua Acropolă. Până în prezent s-au dezbătut teme precum „Ce este Omul?”, „În căutarea fericirii” și în ultima săptămână a lunii august tema dezbaterii va fi „Viitorul”. Informații suplimentare puteți afla la numerele de telefon 0241.616.903, 0721.66.96.14, 0744.52.56.51 sau pe site-ul Noua Acropolă. În luna august fiecare sâmbătă e o noapte albă! La City Park, sâmbătă ai program de shopping și distracție până la 1 noaptea. În această sâmbătă, 23 august, nu pierde ocazia de a te poza cu o ambarcațiune Class 1 Romanian Grand Prix. La ora 16.30 sunt programate întreceri sportive, iar la ora 20.30 are loc o paradă a modei sub titlul “Enjoy The Fall”. Seara se încheie cu un concert live susținut de Smiley. (www.ctlife.ro)