Destinaţii de week-end

Destinații de week-end

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În Piața Cazinoului din Mamaia va avea loc sâmbătă, 19 iulie, începând cu ora 21,30, a treia ediție a spectacolului outdoor de modă și muzică „Moda e musica sotto le stelle”. Șase creatori de modă italieni își vor prezenta colecțiile la evenimentul moderat de Andreea Marin Bănică. Printre manechine se va afla și Monica Columbeanu, care va purta o creație vestimentară în valoare de 60.000 euro. ATB mixează la Gossip. Renumitul DJ ATB va mixa la club Gossip Mamaia sâmbătă, 19 iulie. Trupa Kumm la Galele Studențești. Trupa rock Kumm va susține două concerte care se vor desfășura la Costinești, în acest week-end, în cadrul Galelor Studențești. Țapinarii se întorc în Vama Veche pentru un nou concert, de data aceasta la Tequilla Sunrise în seara de 19 iulie. Trupa AIA va susține un concert live pe Terasa Hand din Vama Veche în data de 19 iulie. Pe 19 iulie, Fresh The Funkster revine la H2O Surf Club, fiind invitatul petrecerii Hot Beaches. DJ Santiago Cortes sosește în Constanța la Atlantis Beach Mamaia pe data de 19 iulie. El va mixa începând cu ora 20. Pe 19 și 20 iulie, Kudos Beach revine în atenția clubberilor cu un lineup atractiv. Mister Moon feat Martina și Puma vin să mixeze la Kudos, sâmbătă, 19 iulie. Duminică, 20 iulie, invitații sunt: Liuboursiny, Rosario Internullo, Eftimie și Optick. Livio & Roby prezintă o nouă petrecere sub conceptul Children of House, duminică, 20 iulie, la Terraza Gossip Mamaia. Invitatul special va fi Negru (FWD). Maraton IPIFF Sâmbătă, 19 iulie. CINEMA PE PLAJĂ - MAMAIA (terasa hotel „Flora”). Ora 21,30 „Supraviețuitorul” (România 2007) 1h 57 min. Duminică, 20 iulie. CINEMA PE PLAJĂ - MAMAIA (terasa hotel „Flora”). Ora 21,30 Seara Tarantino – Rodriguez. „Grindhouse: Mașina Morții”/”Grindhouse: Death Proof” (SUA 2007) 1h 54 min. Urmat de „Grindhouse: Planeta Terorii”/”Grindhouse: Planet Terror” (SUA 2007) 1h 45 min