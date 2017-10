Destinaţie de iarnă: Petrece Crăciunul la New York!

Destinație de iarnă: Petrece Crăciunul la New York!

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă îți place tot ce înseamnă Crăciunul, cu brazi împodobiți, lumini care îți iau ochii și câte un Moș Crăciun la fiecare colț de stradă, atenționându-te să fii cuminte, și ai ales drept destinație pentru vacanța de iarnă New York-ul, nu puteai nimeri mai bine!Iată câteva aspecte care te vor convinge că New York este orașul perfect unde poți simți din plin spiritul Crăciunului.Un Crăciun plin de lumină!În primul rând, să te plimbi pe străzile newyorkeze de Crăciun e ca și cum ai merge printr-un minunat ținut de iarnă. Vitrinele magazinelor transformă totul într-un mare reality show. Un spectacol ce nu trebuie ratat, în special la marile lanțuri, precum Macy’s, Bloomingdales, Barneys sau Saks Fifth Avenue.O, brad frumos!În lungile plimbări e imposibil să nu dai peste brazii de Crăciun. Sunt peste tot, dar cel mai frumos e cu siguranță cel plasat în Rockefeller Center. Mai mult de 8 kilometri de luminițe se întind până la poalele lui, decorându-l. Un alt brad faimos este Origami Tree, de la Muzeul de Istorie Naturală, decorat în mod diferit tematic în fiecare an. De asemenea, The Chorus Tree, din South Street Seaport, e renumit pentru colindătorii pe care îi poți auzi de sub el, motiv pentru care e supranumit „bradul cântător”. În plus, pe Park Avenue, între străzile 97 și 48, vei găsi alți brazi excepțional împodobiți.Nu rata spectacolele specifice sezonului!E prea frig pentru o plimbare? OK. Spectacolul american de Crăciun continuă și înăuntru. Intră în magazinele mari pentru a te lăsa cuprins de magia sărbătorii. Moși Crăciuni peste tot, colinde, cadouri și copii încântați. Iar dacă vrei spectacol, cumpără-ți un bilet la Spărgătorul de nuci sau Radio City Christmas Spectacular, cu mențiunea că în această perioadă biletele se vând foarte repede.Și dacă tot ești aici...Nu uita de patinaj - la patinoarul Rockefeller care, în această perioadă, devine un adevărat punct de atracție al orașului. Shoppingul este întotdeauna simpatic de Crăciun iar dacă ți se face foame, restaurantele din New York știu ce să-ți ofere. Atenție, neapărat cu rezervare!(sursa:www.feminis.ro)