Destinaţia zilei

Destinația zilei

Ştire online publicată Marţi, 22 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

# Festivalul Folk’n Vama. În perioada 22-27 iulie, terasa restaurantului Papa la Soni găzduiește festivalul Folk’n Vama, un eveniment în memoria lui Nicu Vladimir. Născut la 8 decembrie 1950, Nicu Vladimir a fost un cântăreț de muzică folk din România, absolvent al Institutului de arte plastice din București, secția pictură și membru. Pentru o scurtă perioadă, a făcut parte din Cenaclul Flacăra, cântărețul participând la Festivalul folk din Sighișoara din 1974. S-a stins la vârsta de 45 ani. Anul trecut, la Vama Veche, a avut loc prima gală folk „in memoriam Nicu Vladimir”. Anul acesta, vor avea loc o serie de concerte, susținute de nume celebre ale folk-ului românesc. Festivalul se desfășoară după următorul program: #22 iulie 2008 - Emeric Imre și invitații # 23 iulie 2008 - Ducu Berți # 24 iulie 2008 - Fără Zahăr # 25 iulie 2008 - Mircea Baniciu și Vlady Cnejevici l 26 iulie 2008 - Mircea Vintilă și Brambura # 27 iulie 2008 - Ovidiu Mihăilescu și invitații. #Clubul Shrooms din Vama Veche prezintă astăzi, 22 iulie, Under The Sun Fest. Evenimentul începe la ora 20, iar invitații sunt Recycle Bin (streetpunk/România), Bibi Ribozo & The Banditos (ska, reggae/Polonia) și Under Authority Of… (Punk, Rock, Ska / Belgia). Intrarea este liberă. #Timpuri Noi la Costinești Galele Studențești de la Costinești continuă. În această seară, pe scena amplasată lângă Obelisc vor concerta tineri debutanți, dar și trupa de rock Timpuri Noi. Până pe 28 august, în fiecare seară, pe plaja din Costinești, începând cu ora 22.00, sunt organizate concerte de folk, rock și muzică dance. Evenimentul este organizat de Agenția pentru Sprijinirea Studenților, în parteneriat cu casele de cultură ale studenților din țară. (A.E.) #Programul Teatrului pentru Copii și Tineret. O serie de spectacole dedicate copiilor se desfășoară pe scena special amenajată în fața hotelului „Perla” din Ma-maia. Participarea este gratuită, spectacolele având loc cu începere de la ora 19, în zilele de miercuri, joi, sâmbătă și duminică. Programul spectacolelor pe luna iulie este următorul: # 23 iulie – „Dumbrava minunată” # 24 iulie – „Anotimpuri cu povești” # 26 iulie – „Magia circului” #27 iulie – „Fata babei și fata moșneagului” #30 iulie – „Dumbrava minunată” # 31 iulie – „Anotimpuri cu povești”.