Destinaţia zilei

Destinația zilei

Ştire online publicată Vineri, 18 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Spectacol cu orchestră la Cinema Albatros. Astăzi, iubitorii muzicii ușoare românești vor avea ocazia să îi asculte pe Angela Similea și pe Ovidiu Komornik, în spectacolul intitulat „De dragul tău”. Cei doi artiști vor cânta live, fiind acompaniați de orchestra condusă de Marin Pană. Concertul va avea loc în stațiunea Mamaia, la Cinema Albatros, și va începe la ora 21. Prețul biletelor variază între 40 și 50 de lei. Damian and Brothers vin la Bamboo. Damian Drăghici va cânta astăzi, 18 iulie, alături de cei 18 membri ai formației sale, cunoscută sub numele „Damian and Brothers”. Prețul unui bilet variază între 30 și 50 de lei. Turneul Voltaj ajunge la Constanța. Concertul face parte dintr-un turneu național care a început pe 1 iulie, la Ploiești. Fanii trupei se vor putea întâlni cu membrii formației Voltaj la City Park Mall, începând cu ora 15, iar de la ora 19, Piața Ovidiu va găzdui concertul. DJ Guy J mixează la Kristal. Warm-up-ul va fi asigurat de DJ Chriss, pe numele său real Cristi Șerban, care a mixat ca rezident în multe cluburi cunoscute din București. Trupa Kumm la Vama Veche. Trupa rock Kumm va susține, luna aceasta, trei concerte pe litoral. Primul spectacol are loc astăzi, 18 iulie, în Vama Veche, la terasa Papa la Soni. Maraton IPIFF 2008: CINEMA PE PLAJĂ (Terasa hotelului „Flora”) MAMAIA. Ora 21,30 „Poveste de cartier” (România 2006) 1h 30 min Regia: Theodor Halacu-Nicon. Cu: Sorinel Copilul de Aur, Monica Merișan, Florin Călinescu, Octavian Strunilă, Augustin Viziru. Producător: Eurofilm Art. Întors acasă după un an de armată, Vio (Sorinel Copilul de Aur) descoperă cu surprindere că vechii săi prieteni și cartierul în care locuia s-au schimbat fundamental. Zona este acum controlată de mafiotul Da Vinci, iar pentru prietenii lui, bătăile cu banda rivală au devenit un mod de viață. Cu toate acestea, Vio este fericit: și-a întâlnit dragostea vieții sale, pe Ramona (Monica Merișan). Arenele TOMIS CONSTANȚA. Ora 21,30 „Dispărută fără urmă” (SUA 2007) 1h 54 min Regia: Ben Affleck. Cu: Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris, John Ashton, Amy Madigan. Produ-cător: Sean Bailey. Când Amanda McCready în vârstă de 4 ani dispare de acasă și poliția avansează prea puțin în rezolvarea cazului, mătușa fetiței, Beatrice McCready (Amy Madigan), angajează doi detectivi particulari, Patrick Kenzie (Casey Affleck) și Angie Gennaro (Michelle Monaghan) ca să o găsească.