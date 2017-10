Despre şefii răi…

1

Pe naiba!

Cine are ghinionul sa fie condus de un sef dictator,poate doar sa zica mersi ca de acum are termeni de comparatie si sa caute continuu alt loc de munca,daca poate.Daca nu poate,sa taca dracului din gura,ca altfel se trezeste somer si mai apoi neindemnizat si apoi poate sa se spanzure. Sefii cretinopati ,schizoizi sunt promovati de sefii lor,tocmai ca sunt in stare sa faca treburile murdare fara mustrari de constiinta. Repet,ai sef dus cu pluta,incearca sa nu afle multe lucruri despre tine si sa nu-l faci sa-si dea seama ca esti mai intelligent ca el.Te va ura pentru asta si te va marginaliza nasol! Cauta-ti de munca repede,fara sa te opresti,chiar daca din intamplare, timp de o saptamana individul s-a purtat normal! Si ai grija ,colegii chiar daca-ti zambesc,nu toti sunt prieteni,poate chiar e bine sa te feresti si de unii din ei!