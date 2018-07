Deseară, spectacol în Piaţeta „Perla“ din Mamaia

Deseară, spectacol în Piațeta „Perla“ din Mamaia

Astăzi, 26 iulie, de la ora 19.00, în Piațeta „Perla” din Mamaia, va avea loc spectacolul umanitar „Dăruiește viață!”, pentru o tânără în vârstă de 23 de ani, bolnavă de cancer.Potrivit directorului filialei județene a Crucii Roșii, Carmen Lungu, Ioana Alina Constantin este din Năvodari și are nevoie de sprijinul semenilor pentru a strânge banii necesari pentru tratamentul din Turcia. Ea a fost diagnosticată la vârsta de 19 ani cu această cruntă maladie, iar un an mai târziu, a fost operată, diagnosticul fiind carcinom mamar invaziv. Din păcate, când credea că și-a revenit, fata a făcut metastaze osoase.„Ajutor, vreau să trăiesc!” este strigătul ei, la care Crucea Roșie Constanța, Primăria Municipiului Constanța, Alex Florea, Lucian Colareza, Liliana Cornilă-Licor, Denisa Ștefania Lucan, Ionela Maricaș, Elena Plătică, Ionuț Dulgheriu, Rody Rodica Rodion, Raluca Sofrone și-au dat concursul. Acestora li se alătură membrii Ansamblului „Astras”, Ansamblul Folcloric „Brâulețul”, Carla Belly Dance, Nicu Atanase, Cristi Proca și Total Dance Center.„Viața a pus-o la o grea încercare. Noi sperăm ca prin acest spectacol să o ajutăm cât putem, dar nu este suficient. Suma de care are nevoie este 15.000 de euro. Doar împreună putem face minuni!”, au precizat organizatorii.Donațiile se pot face atât în cadrul evenimentului, cât și în conturile de mai jos:Cont ron RO30BTRLRONCRT0283110301Cont euro RO77BTRLEURCRT0283110301.