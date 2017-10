Descoperire incredibilă a unei tinere când a aflat cine era iubitul ei

Ştire online publicată Joi, 07 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Familia unei tinere din Statele Unite s-a schimbat radical atunci când tatăl i-a cunoscut iubitul fiicei sale.Tânăra și-a cunoscut iubitul în-tr-o vacanță în Bahamas și de atunci au început o frumoasă relație de iubire. Într-o vizită făcută părinților, tatăl fetei i-a spus să-l invite pe iubitul ei, într-un weekend, la un grătar, pentru a-l cunoaște. „M-am bucurat foarte tare. Corey era nervos, dar încântat de faptul că urma să îmi cunoască familia. I-am zis că totul o sa fie bine”, a povestit fata pentru Daily Mail, citat de jurnalul.ro.„Când am ajuns la părinții mei, toată lumea era adunată în curte. Tata stătea cu spatele și vorbea cu unchiul meu. Când am ajuns lângă el și l-a văzut pe Corey a rămas blocat. Iubitul meu i-a spus tată. Am avut un șoc. Am crezut că nu aud bine”, a mai spus fata.Familia a aflat de la unchiul lor, că bărbatul mai avea încă o familie, într-un alt oraș din Statele Unite, și că acesta era chiar tatăl lui Corey.„M-am iubit și am făcut sex cu fratele meu timp de șase luni fără să știu. Mama are inima frântă, la fel și eu”, a mai spus fata.