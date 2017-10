Dermatita atopică, o boală frecventă în rândul bebeluşilor

Dermatita atopică, o boală frecventă în rândul bebelușilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Unul din cinci nou-născuți suferă de dermatită atopică, arată statisticile realizate de specialiști. Deși inclusă în rândul afecțiunilor cutanate nevindecabile, există metode pentru a ține afecțiunea sub control. Dermatita atopică este caracterizată de apariția unor pete roșii, pruriginoase, pe părțile corpului copilului care rețin umiditatea. Este vorba de pliurile cutanate de la coate, genunchi, mai apare pe gât, față, mânuțe sau în jurul organelor genitale și anusului. În zonele afectate, tegumentul este uscat și îngroșat. Cauzată de factori genetici Afecțiunea este extrem de des întâlnită la copilași. „Unul din cinci bebeluși din țara noastră dezvoltă dermatită atopică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Gheorghe Nicola, șeful Clinicii de Boli Dermato-Venerice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Cauzele bolii sunt genetice, a arătat specialistul, astfel că dacă unul dintre părinți suferă de astm bronșic, rinită alergică sau conjunctivită, afecțiuni declanșate de alergii și cu care dermatita atopică este asociată, există o mare probabilitatea ca bebelușului să-i apară petele caracteristice. Afecțiunea debutează la 6 - 12 săptămâni, dar în numeroase cazuri trece în jurul vârstei de 18 luni. Face parte din rândul bolilor cutanate nevindecabile, dar poate fi ținută sub control cu o serie de medicamente. Sfaturi pentru a ușura suferința copilului Tratamentul este prescris numai de către specialistul dermatolog, iar dacă este urmat corect, erupțiile ar trebui să dispară în aproximativ zece zile. Eczemele pot reapărea însă, motiv pentru care pielea copilului trebuie îngrijită corespunzător. Este indicată îmbrăcarea lui numai în hăinuțe de bumbac, care trebuie spălate cu detergent fără balsam. Baia nu va dura mult, apa să nu aibă mai mult de 36 de grade Celsius, iar săpunurile și șamponul vor fi înlocuite cu produse antiseptice, lichide. Pentru perioada sezonului rece, dr. Gheorghe Nicola recomandă aplicarea unei creme emoliente, care are rolul de a înmuia și de a destinde țesuturile congestionate sau înăsprite. Totodată, este indicat să fie evitate parfumurile sau produsele de îngrijire parfumate. În ceea ce privește alimentația, medicii spun că în perioada bolii este bine să fie evitate produsele cu factor alergen, precum căpșunile, ouăle, arahidele, soia, alunele, roșiile etc. Nici expunerea la fum de țigară, păr de animale, acarieni, polen sau praf nu este indicată, având în vedere că boala poate fi declanșată pe fond alergenic. Concomitent cu tratamentul prescris de medic, mămicile pot lua măsuri acasă pentru ușurarea senzației de usturime și mâncărime. Leziunile dermatitei atopice vor fi tamponate cu apă rece, copilul va fi îmbrăcat în haine largi, din bumbac, în niciun caz în lână sau materiale sintetice.