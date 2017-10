Dependența în cuplu, cauze și soluții

Ştire online publicată Vineri, 12 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Care sunt reactiile atunci cand suntem parasiti? Unii ameninta sau fac gestul de a sinucide, altii sunt deprimati ani in sir iremediabil poate, altii folosesc razbunarea. Toate acestea in numele iubirii.Este aceasta iubire? Ce fel de iubire? Una dintre cele mai gresite conceptii despre iubire este ca ea este dependenta. O astfel de persoana ca raspuns la respingerea sau separarea de persoana iubita, cosidera ca viata s-a terminat.Totul s-a sfarsit, timpul sta in loc. Nu pot si nu reusesc sa isi gaseasca echilibrul in viata fara celalalt.El era tot si cand pleaca raman fara nimic. Din pacate aceasta nu este iubire. Este parazitism sau inconstienta. Cand avem nevoie de cineva pentru a supravietui suntem ca un parazit pentru acel cineva. Suntem prizonieri in acea relatie. Ne lipseste posibilitatea de a alege si libertate.Se pune de fapt problema necesitatii si nu a iubirii. Iubirea este exercitiul liber al alegerii. Doi oameni se iubesc unul pe celalat atunci cand sunt capabili sa traieasca unul fara celalalt si cu toate acestea aleg sa traiesca impreuna.Pentru a putea intelege mult mai bine iubirea este necesar sa facem diferenta dintre iubire si dependenta.Ca atare dependenta este incapacitatea cuiva de a trai separat, de a functiona adecvat fara siguranta ca cineva are o grija activa de el. Dependenta este patologica atunci cand este dusa la extrem, este o manifestare a unei maladii sau disfunctii mentale.Fiecare dintre noi avem nevoi si sentimente de dependenta, toti avem dorinta de a fi hraniti, ingrijiti si sa fim aparati de cineva mai puternic decat noi, cineva caruia sa-i pese de noi.Fiecare dintre noi avem dorinta de a fi luati in grija de cineva, dorinta ca cineva sa se comporte ca o mama sau ca un tata cu noi, insa celor mai multi dintre noi aceste dorinte sau sentimente nu ne conduc viata.Cand ele ajung sa ne conduca viata si existenta, atunci este vorba de mai mult decat nevoi si sentimente de dependenta, suntem dependenti.(sursa:www.relatiidecuplu.com)