Demonstraţii ştiinţifice, la Academia Atlantykron

Demonstrații științifice, la Academia Atlantykron

În perioada 28 iulie - 6 august, la Capidava, se desfășoară Academia de Vară pentru Tineret, Știință, Viitorologie și Science Fiction Atlantykron - ediția a 28-a, un eveniment de profil unic în lume.Inedita Academie, organizată în natură și departe de civilizația urbană, are ca scop accesul la cunoaștere al tinerilor și reunește experți de talie mondială și tehnologie de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin de un kilometru pătrat. Aici se desfășoară demonstrații științifice și cursuri de artă sau de comunicare, așa cum în nicio școală nu se predau, stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele.Organizatorii actualei ediții a Academiei Atlantykron sunt Centrul pentru Studii Complexe și Fundația World Genesis din SUA, cu sprijinul revistei Știință & Tehnică.Sunt așteptați circa 500 de tineri participanți, lectori, invitați și organizatori din toate zonele țării. Printre invitați, și-au confirmat prezența personalități de marcă din știință, cultură, artă sau sport, din România, SUA, Slovacia și Italia. Nu vor lipsi Alexandru Mironov, scriitor, jurnalist de știință, fondator al Programului Atlantykron, sau dr. Pierre de Hillerin, președintele Centrului pentru Dezvoltarea Performanței Umane, în timp ce Dumitru Prunariu, astronaut, singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, va susține o teleconferință, în calitate de invitat virtual.