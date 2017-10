Demonstraţie de arte marţiale la „Callatis“

Demonstrație de arte marțiale la „Callatis“

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În piața festivalului se întâmplă în fiecare oră câte ceva. Muzică populară, ușoară, dansuri, caricaturi, sesiuni de autografe cu vedetele care trec prin zonă. De toate, într-un ritm foarte alert, așa că nimeni nu are timp să se plictisească la Mangalia până la începerea spectacolului de seară. În piața festivalului au avut loc și demonstrații de arte marțiale, sub coordonarea prof. Florin Iordănoaia. Puști talentați, maeștri în arte marțiale, au făcut o demonstrație pe cinste, fiind unul dintre cele mai savurate momente ale serii de joi.