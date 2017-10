Delegaţie Microsoft la MCTI

Delegație Microsoft la MCTI

Ştire online publicată Luni, 29 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Problematica sectorului IT&C, existența și dezvoltarea unui mediu atractiv pentru investitori, precum și importanța pieței românești pentru compania Microsoft au fost principalele teme abordate în cadrul unei întâlniri între ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Iuliu Winkler, și o delegație a companiei Microsoft, desfășurată săptămâna trecută, potrivit MCTI. Ministrul Iuliu Winkler a subliniat importanța sectorului IT&C pentru dezvoltarea durabilă a economiei și societății românești, precum și necesitatea reînnoirii parteneriatului dintre statul român și marii producători de echipamente și programe IT. „Misiunea mea și a colaboratorilor mei este de a continua programele și proiectele în curs, precum și de a susține noi inițiative capabile să contribuie la dezvoltarea sectorului IT&C. Avem oameni cu viziune care pot pune în valoare dinamica pieței românești. Ca factor decizional, vom promova permanent dialogul dintre instituții și mediul privat de afaceri, dar și consecvența instituțională în propagarea mesajelor către societate", a declarat Winkler. La întâlnirea de la MCTI au mai participat secretarul de stat pentru tehnologia informației, Zoltán Somodi, și, din partea Microsoft, Vahé Torossian, vicepreședintele Microsoft CEE, și Silviu Hotăran, director general Microsoft România. Potrivit unui studiu realizat de IDC și dat publicității de furnizorul de software Microsoft România, piața de IT din România se va cifra, în acest an, la 1,6 miliarde dolari, în creștere cu 12,1 la sută față de 2006.