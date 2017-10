Dedicaţie de la „Megalos“ pentru Garda Financiară: „Pump up the jam!”

Dedicație de la „Megalos“ pentru Garda Financiară: „Pump up the jam!”

Ei și ce dacă Garda Financiară a solicitat închiderea Clubului „Megalos" din stațiunea Mamaia pe o perioadă de trei luni? Vineri seară, nu oricum, ci cu mare tam-tam, a concertat aici trupa Technotronic, într-un adevărat spectacol care a cuprins și artificii, și numere de dans, și recitaluri ale altor trupe. Plus animație, promoții pe străzi. Și asta la numai câteva zile după ce Garda Financiară anunța cuantumul amenzilor de pe litoral și faptul că „Megalos" a fost pedepsit aspru. Cât de tare i-a durut pe cei de la „Magalos" am văzut vineri seară. Lasere, muzică la maxim, petrecăreți de toate vârstele s-au adunat să vadă trupa devenită celebră la finele anilor '80 și în anii '90 cu hituri ca „Pump Up The Jam", „Get Up! (Before The Night Is Over)", „Spin That Wheel" și „Rockin' Over The Beat". Technotronic au venit pentru prima dată la Constanța, într-o nouă formulă, însă păstrând filonul, adică solista pe care o știam cu toții. A adunat în jurul ei doi tineri și a ieșit o trupă care sună foarte bine și este nesperat de dinamică. Iar interpretarea hiturilor pe care cu toții le știam de pe casete prin anii 90 a fost cu adevărat un show. Pe 17 august vin cei de la Snap. Care Gardă? Ce Gardă?