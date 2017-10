Declaraţii ale şoferilor, după accidente

Declarații ale șoferilor, după accidente

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

r Cealaltă mașină a intrat în mine fără să mă atenționeze asupra intențiilor ei. r M-am lovit cu un camion staționar venind din sens invers. r Am plecat de la marginea șoselei, m-am uitat la soacra mea și am trecut peste parapet. r Încercând să omor o muscă, am intrat cu mașina într-un stâlp de telegraf. r Conduceam mașina de 40 de ani când am adormit la volan și am avut un accident. r Când m-am apropiat de intersecție, un semn stop a apărut în locul în care nici un semn stop nu mai apăruse vreodată. Nu am reușit să opresc mașina la timp. r Ca să evit lovirea barei mașinii din față, am călcat pietonul. r Mașina mea era parcată în mod regulamentar când a lovit cu spatele celălalt vehicul. r O mașină invizibilă a apărut de nicăieri, mi-a lovit vehiculul și a dispărut. r Pietonul nu știa în ce direcție să se îndrepte, așa că l-am călcat. r Cauza indirectă a accidentului a fost un ins mărunt într-o mașină mică și care avea gura mare. r Stâlpul de telefon se apropia repede. Am încercat să virez în afara direcției lui când el m-a lovit în față. r Am claxonat pietonul, dar el se holba la mine. r Apropiindu-mă de intersecție, nu am văzut niciun vehicul venind din dreapta mea, așa că am lovit mașina din față. r Parbrizul spart. Cauză necu-noscută. Probabil voodoo. r Mașina din fața mea a lovit pietonul, dar acesta s-a sculat, așa că l-am lovit și eu.