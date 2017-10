Decizie a Justiţiei americane cu impact asupra industriei de securitate IT

Decizie a Justiției americane cu impact asupra industriei de securitate IT

Ştire online publicată Luni, 06 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Kaspersky Lab, unul dintre principalii dezvoltatori de soluții de securitate IT, anunță că o Curte de Apel din SUA a decis în favoarea Kaspersky Lab în procesul intentat de către compania Zango, potrivit kaspersky.ro. Printr-o hotărâre care creează un precedent pentru industria securității pe internet, Curtea a decis săptămâna trecută îndreptățirea la imunitate juridică a Kaspersky Lab, conform reglementărilor Legii privind Decența în Comunicare (Communications Decency Act), față de acuzațiile aduse de către compania Zango, conform cărora software-ul Kaspersky interferează cu programele puse la dispoziție de către Zango clienților săi, software clasificat de Kaspersky drept adware și potențial spyware. Curtea a decis că includerea de către Kaspersky Lab a programelor Zango în lista de malware și protejarea utilizatorilor față de acestea nu pot fi considerate acțiuni de producere și distribuire de programe menite să restricționeze accesul utilizatorilor la software-ul oferit de Zango, clasificat de către Kaspersky Lab ca „materiale potențial periculoase”. Zango a dat în judecată Kaspersky Lab pentru a forța compania să reclasifice programele ca fiind „nepericuloase” și pentru a permite transferul necondiționat de date în prezența software-ului de securitate al Kaspersky Lab. Printr-o decizie de referință pentru industria de securitate software, Curtea a decis că producătorul de soluții de securitate Kaspersky Lab este un furnizor de „servicii IT interactive”, așa cum este definit în Communications Decency Act din 1996. „Kaspersky consideră că programele Zango sunt adware și, posibil, spyware”, spune decizia Curții. „Spyware-ul, care este de multe ori instalat pe computere fără cunoștința sau acordul utilizatorilor, monitorizează ascuns activitatea acestora și îi expune riscului de furt de parole și informații confidențiale. Dat fiind faptul că programele sale se califică în această descriere (a prevederilor Communications Decency Act - n.trad.), Kaspersky este îndreptățită la imunitate juridică”, mai arată Curtea de Apel americană. *** Decizia protejează dreptul utilizatorilor de a alege căror informații sau programe le este permisă execuția pe sistemele lor, și protejează dreptul producătorilor soluțiilor de securitate IT de a identifica și clasifica programele care pot fi potențial periculoase pentru utilizatori. Software-ul produs de Kaspersky Lab este proiectat exact pentru acest scop: utilizatorii pot alege să permită execuția unor programe preferate de ei, respectiv să o interzică.