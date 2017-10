De unde luăm doza necesară de vitamina C?

Ştire online publicată Joi, 31 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Din lămâie, doar are cea mai mare cantitate de vitamina C, poți zice. Nutriționiștii îți spun că există însă și alte surse, mult mai bogate.Vitamina C este implicată în formarea și menținerea colagenului, ceea ce te ajută să ai o piele fără riduri, la menținerea a numeroase funcții din organism și este esențială în formarea oaselor și dinților. Iar în sezonul rece este vitamina care pune microbii pe fugă, scrie clicksănătate.ro.Dacă răcești ușor, ai o digestie cu probleme, ești stresat sau nu consumi prea multe vegetale, e timpul să faci o cură de pătrunjel.Adaugă la o salată o legătură de pătrunjel și te vei bucura de beneficiile acestuia. Cu un conținut de vitamina C de patru ori mai mare decât portocala, pătrunjelul este o armă bună împotriva virusurilor de răceală și de gripă.Ardeiul gras ține cancerul departeȘtiai că 100 de grame de ardei roșu gras asigură de trei ori necesarul zilnic de vitamina C? Alături de salatele verzi, folosiți la prepararea ciorbelor sau sub formă de ardei umpluți, cu orez sau cu carne, aceștia ajută la întărirea sistemului imunitar și luptă împotriva bolilor de inimă și a cancerului.Ardeiul verde conține vitaminele A, C, K, B6, potasiu, magneziu, tiamină, niacină și acid folic. Cel galben și cel roșu conțin mult betacaroten și o cantitate dublă de vitamina C.Un pahar cu apă caldă în care ai stors sucul de la o lămâie, consumat dimineața înainte de masă, ușurează digestia și te ajută să slăbești. Dacă dorești să scapi de kilogramele în plus, include în alimentația ta lămâia.