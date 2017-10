De la ce să te abţii când ai un bebe în casă

De la ce să te abții când ai un bebe în casă

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii atrag atenția că există o serie de lucruri pe care trebuie să le eviți când ai un bebeluș, dar și o mulțime de tentații, sfaturi și idei contradictorii cu privire la ce este mai bine pentru el. Ajungi să nu mai știi cărora să le acorzi încredere și care sunt sigure sau nu. Potrivit Ghidul.părinților.ro, dacă experimentezi pentru prima oară statutul de părinte, următoarele lucruri n-ar trebui să le faci niciodată cu bebelușul tău!Fără leacuri băbeștiLeacurile băbești reprezintă cea mai veche formă terapeutică și sunt caracterizate prin metode naturiste de tratament pentru diverse afecțiuni. Multe proaspete mămici sunt invadate de sfaturi oferite de cunoștințe, legate de apelarea la leacurile bunicii în îngrijirea bebelușului bolnav, însă nu toate sunt sigure pentru sănătatea celui mic. Multe astfel de leacuri folosesc plante (ceaiuri), miere sau frecții cu alcool care pot pune în pericol viață bebelușului. Este adevărat că pot fi utile în tratarea anumitor simptome la copii, însă până la vârstă de un an se dovedesc nocive. Așadar, cere întotdeauna sfatul pediatrului sau consultă-te cu el atunci când vrei să tratezi naturist copilul de răceală, colici, dureri sau alte simptome specifice vârstei.Niciun medicament fără acordul medicului!Bebelușul are un organism fragil și sensibil, iar multe dintre afecțiunile uzuale cu care se confruntă nu necesită întotdeauna medicație. Însă mulți părinți apelează la ele doar pe baza recomandărilor farmaciștilor și au încredere că dacă sunt recomandate vârstei lor, sunt și sigure. Este crucial pentru sănătatea bebelușului să nu îi dai niciodată medicamente fără a avea acordul medicului, chiar și în cazul celor care nu necesită eliberare cu rețeta.Nu îl lasă să doarmă la cerere!Formarea unei rutine de somn și a unui program stabil de ore la care trebuie să doarmă sunt esențiale pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a oricărui copilaș. În acest fel, știi exact când trebuie să doarmă și când nu, iar micuțul tău se obișnuiește în timp să respecte programul, ceea ce îți oferă și ție câteva momente de respiro.Nu îl hrăni excesiv! Există mulți părinți care preferă să mărească porțiile bebelușului de lapte sau cereale, deoarece merg pe principiul mai bine mai mult, decât mai puțin. Greșit, spun specialiștii, care avertizează că este foarte important să respecți dozele sau porțiile de mâncare recomandate de pediatru pentru fiecare vârstă a bebelușului! În caz contrar, riști să îl supraalimentezi și să crești riscul de a avea un copil obez mai târziu!Nu îl obișnui numai în brațe!Este unul dintre sfaturile pe care le primești din toate părțile și pe care merită să le iei în seamă. Învață bebelușul să petreacă timp și în pătuțul lui, jucându-se și gângurind sau încurajează-l să se târască sau să meargă în patru labe, dacă are vârstă necesară. Nu îl ține în brațe de fiecare dată când e treaz, deoarece se obișnuiește repede și îți va fi greu să îl dezveți mai târziu.Nu îl obișnui să doarmă în pat cu voi!Obișnuința de a adormi bebelușul în patul conjugal este nocivă pentru comportamentul lui viitor. Nu este greșit să îl lași să doarmă cu ține când este nou-născut și trebuie să îl hrănești foarte des. Pe măsură ce crește și mesele se stabilează la anumite ore în programul lui, începe să îl obișnuiești să doarmă în pătuțul lui. Cu cât crește, cu atât este mai greu să îl dezveți de acest obicei nociv pentru dezvoltarea lui.Nu renunța la viața personală, socială etc! De când l-ai adus pe lume, bebelușul tău a devenit o prioritate în viața ta, iar toate celelalte lucruri și persoane au trecut în plan secund. Este o greșeală pe care multe mămici o fac și care le costă adesea mariajul, prieteniile sau sănătatea emoțională. Păstrează-ți o viață personală și socială activă, pentru a te bucura și mai mult de bebelușul tău și pentru a fi cu adevărat o mămică fericită!