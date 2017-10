De la canari la filtre de aer cu plante, tehnologia prinde viaţă

De la canari la filtre de aer cu plante, tehnologia prinde viață

Mathieu Lehanneur este un Dexter în carne și oase al universului tehnologic modern. El a desenat și a pus în practică prima fermă piscicolă de bucătărie, primul filtru de aer viu și primul dispozitiv care transformă sticlele reciclate în shaker pentru martini. Pentru toate invențiile sale, inspirația primară a fost natura. Ideea unui filtru de aer viu a pornit de la o observație simplă – filtrele uzuale nu rețin decât particulele de praf și polen, lăsând să treacă alți compuși organici, ca benzenul și formaldehida. În plus, filtrele care „prind” aceste substanțe se uzează extrem de repede și trebuie schimbate cu o frecvență demnă de o cauză mai bună. Lehanneur a construit un sistem de filtrare ultra-eficient, care elimină toxinele utilizând cei mai buni agenți antipoluanți – plantele. „Cea mai mare inspirație a mea, când am creat filtrul de aer, a fost canarul. Aceste păsări sunt ținute în minele de cărbune și cântă toată ziua. Când nu mai cântă, înseamnă că au murit. Canarul este o alarmă vie, extrem de eficientă, care îi anunță pe mineri că aerul nu mai este respirabil”, explică Mathieu Lehanneur. Filtrul se numește Andrea, a fost lansat în această toamnă și costă 149 euro. Plantele utilizate sunt selectate în funcție de proprietățile lor absorbante. „Poluarea din case este mult mai toxică decât cea de afară. Sofa, jucăriile copiilor, aparatura electronică, corpul uman – toate poluează și, fără o aerisire corectă, casa poate deveni un mediu toxic, mult mai periculos decât spațiul exterior, în care cele mai multe substanțe nocive dispar în stratul de ozon”, spune inventatorul. Potrivit testelor realizate, Andrea are o eficiență mai mare cu 360% la eliminarea formaldehidei din aer, comparativ cu plantele de sine stătătoare. Comparativ cu alte filtre, eficiența este mai mare cu 4.400%. În același timp, viteza cu care Andrea curăță aerul de impurități este de 1.000 de ori mai mare decât a unei plante. Cum funcționează? Un ventilator silențios trage aerul în dispozitiv, unde este filtrat de frunzele și rădăcinile plantelor. Apoi, aerul ajunge într-un strat de pământ și apă, unde are loc penultimul act de filtrare. La final, aerul trece printr-un alt filtru și este eliberat în cameră. Adio, zgomot! Andrea este doar o mică parte din portofoliul de invenții al lui Mathieu Lehanneur. Tot el a creat și D.B., un dispozitiv care elimină poluarea fonică din viața oamenilor. Ideea este simplă. Pentru urechile umane, zgomotul alb este cel mai liniștitor lucru din univers, cu un efect calmant mai puternic decât orice tranchilizant. Zgomotul alb este suma tuturor frecvențelor pe care le aude omul, aduse la aceeași intensitate. Este acel prelung „șșșșșșșșșșșșșșșșșș”. D.B. este o sferă, cu senzori de sunet și cu boxe incorporate. Când cineva se apropie de biroul tău și începe să vorbească, sfera se rostogolește singură până în fața sursei de poluare fonică și începe să emită un liniștitor zgomot alb. „Nu este un dispozitiv foarte deștept, dar nici nu am vrut să fac așa ceva. Am vrut să fac un dispozitiv uman, inspirat din defectele noastre”, explică Mathieu Lehanneur. Ferma din bucătărie Ferma piscicolă de bucătărie este integrată perfect în ideologia Transition Initiative (vezi materialul de mai jos), întrucât le oferă oamenilor șansa de a-și produce singuri hrana. În principiu, este un acvariu în care apa este filtrată cu ajutorul plantelor (comestibile) care cresc pe capac. Apa „murdară” în care trăiesc peștii hrănește plantele, care o purifică și trimit înapoi peștilor. „Poți să pescuiești și să faci sushi, folosind plantele cultivate pe capacul acvariului”, spune inventatorul.