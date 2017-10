De încercat! Machiaj în stilul anilor '40

Ştire online publicată Miercuri, 13 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre tendintele in makeup are la baza reinterpretarea senzuala si plina de farmec a machiajului specific anilor '40. Purtat de actrite precum Veronica Lake, Katharine Hepburn, Lana Turner sau Lauren Bacall, acest tip de machiaj isi pastreaza aceeasi putere de seductie pe care o avea in epoca de aur a Hollywood-ului.Machiajul anilor '40 poate fi considerat un veritabil canon de eleganta. Multe dintre elementele sale au fost preluate in zilele noastre ca parte esentiala a unui machiaj de seara impunator si rafinat.Printre elementele declarative ale machiajului acelor timpuri se afla conturul cu tus negru stil ochi-de pisica si sprancenele de forma arcuita, bine definita - subliniata prin folosirea unui creion de sprancene de culoare maro inchis.Avem apoi rujul de buze in nuante de rosu inchise (burgundy, zmeuriu, caramiziu) sau mai deschise (coral, rosu-portocaliu, stacojiu). Colorarea buzelor in rosu era o forma de "sustinere patriotica" a soldatilor plecati pe front, dar si unul dintre refugiile unei feminitati puse fata in fata cu greutatile celui de-al doilea razboi mondial.Pentru a obtine un finisaj impecabil al buzelor rosii, aplicarea rujului este precedata de folosirea unui contur de buze. In acele timpuri, linia superioara a buzei putea fi usor depasita, pentru a conferi buzelor mai mult volum si un aspect rotunjit. Finisajul era mat, iar nuanta buzelor era adesea asortata cu aceea a unghiilor.Un alt element definitoriu pentru machiajul anilor '40 sunt genele scoase in evidenta prin folosirea mascarei de culoare neagra sau maroniu-inchisa si chiar prin aplicarea de gene false. Acestea din urma sunt foarte discrete, iar locul unde au fost aplicate va fi estompat cu grija. Importanta este aplicarea cat mai fina a mascarei numai pe genele superioare, precum si curbarea lor cu ajutorul unui cleste de gene.Buzele, genele si sprancenele sunt punctele focale ale look-ului in stilul anilor '40, iar fardurile de ochi si de fata joaca un rol de sustinere, trebuind sa confere un aspect cat mai natural. Astfel, peste fondul de ten (intr-o nuanta usor mai inchisa) se aplica o pudra translucida cu accente rozalii, putin mai deschisa decat nuanta pielii. Pentru pometi se foloseste un blush mat in nuante de roz sau apropiate de nuanta tenului, care va fi aplicat usor pe linia superioara a pometilor pentru un look cat mai natural.Machiajul ochilor merge pe aceeasi idee de naturalete si are la baza culori neutre, care ilumineaza delicat pleoapele si evidentiaza caracterul dramatic al contururilor trasate cu tus. De asemenea, este bine de stiut ca atat mascara, cat si tusul vor fi aplicate numai in partea superioara a ochiului, pentru un machiaj fidel stilului din anii '40.Succesul de care se bucura acest tip de machiaj in zilele noastre - atat printre creatorii de moda (Dior, colectia de primavara-vara 2010), cat si printre celebritati (Dita von Teese) - ne demonstreaza o data in plus ca seductia a fost si este unul dintre cele mai fascinante atribute ale feminitatii.(sursa:www.stilfeminin.ro)