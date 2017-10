De ce trebuie să înveţe copiii din greşeli

De ce trebuie să învețe copiii din greșeli

„Vreau ce-i mai bun pentru copilul meu, iar eu știu mai bine decât el de ce are sau nu nevoie!” - așa gândesc mulți părinți din ziua de astăzi. Nu realizează, însă, că protejarea excesivă poate duce la afectarea sănătății mintale a copilului și transformarea lui într-un viitor adult anxios și incapabil să ia o decizie.Copiii trebuie protejați, pașii trebuie să le fie ghidați, dar până într-un punct. Căci, așa cum spune o zicală plină de înțelepciune, „din greșeli se învață”. Dar mulți părinți din ziua de astăzi, din grija de a nu păți ceva micuții lor, ridică pereți invizibili în jurul lor. Psihologul Ancuța Cazan atrage atenția că atitudinea acestor părinți este greșită.Nu în captivitate!„«Copiii sunt crescuți în captivitate», spune prof. Tanya Byron, specialist cu 23 de ani de experiență în psihologie clinică. «Când ați văzut ultima dată un copil distrându-se singur pe afară cu bicicleta? Copiii nu sunt încurajați adecvat, susținuți sau învățați cum să evalueze riscurile, să și le asume și să le facă față și cred că acest lucru are un efect catastrofal asupra dezvoltării lor. Asumarea de riscuri este privită ca un lucru foarte periculos și care trebuie evitat cu orice preț», se menționează în Medical Daily. Părinții hiperprotectori de azi cresc copii ce nu știu să ia decizii proprii, sunt introvertiți și nu au o stimă de sine dezvoltată, iar în timp se confruntă cu probleme de sănătate mintală”, a declarat psihoterapeutul Ancuța Cazan pentru „Cuget Liber”.Părinții nu-și dau seama că fiul sau fiica lor trebuie să învețe să ia propriile decizii, să suporte consecințele acțiunilor și felului cum a judecat o situație. „Probabil pentru actuala generație de părinți sintagma «din greșeli se învață» este prost înțeleasă sau nu mai are aceeași semnificație ca atunci când acești părinți, la vârsta copilăriei, primeau adevărate lecții de viață în momentul în care-și asumau pentru prima dată un risc, o acțiune. Riscul îl învață pe individ să accepte, să înțeleagă și să își asume eșecul, îl ajută să acționeze corect în următoarea situație similară”, a adăugat psihologul.„Copiii supra-protejați ajung să clacheze, chiar dacă sunt extrem de inteligenți și e foarte îngrijorător faptul că există o generație de copii și tineri care sunt atât de lipsiți de rezistență emoțională. Copiii suferă în prezent de tulburări anxioase, sunt obsedați de teama de eșec, sunt mai puțin deschiși noului și se maturizează mai greu. Ei devin adulți dependenți de persoane din compania lor, nu reușesc să se afirme și să-și exprime liber sentimentele, în comparație cu copiii ai căror părinți le acordă acestora mai multă libertate, odată cu înaintarea în vârstă și care la vârsta adultă deja știu cui și unde se pot adresa, sunt independenți și capabili să treacă de barierele sociale pentru a-și atinge scopurile”, a mai afirmat psihoterapeutul Ancuța Cazan.Mai bine o greșeală mică în copilărie…Luând propriile decizii, învățând din greșeli, copilul ajunge să se cunoască pe sine și capacitățile lui. „Părinții simt că pierd controlul în momentul în care copilul pleacă la studii și abia atunci copilul con-știentizează că nu mai beneficiază de protecție și apărare din partea părintelui. Dar, totodată, nu-și cunoaște propriile capacități de a decide, de a acționa de unul singur și nu știe efectiv cât și ce poate face ca să nu greșească și este în situația de a face lucruri a căror consecință nici măcar el nu și-o poate imagina, deoarece el efectiv nu se cunoaște pe el, ca individ singular.În această etapă, are de ales între a nu acționa, a rămâne retras, închis, fără speranța de a reuși sau a acționa așa cum crede el la acel moment și de cele mai multe ori acești copii greșesc, iar greșelile lor sunt dintre cele mai grave”, a explicat specialistul.De aceea, este important ca cei mici să ia decizii, să îndrăznească, să aibă vise, și, de ce nu, să gre-șească.Pentru mai multe detalii despre acest subiect, dar și pentru consiliere pentru copii, dar și terapie de familie și grupuri cu psihologul Ancuța Cazan, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0740.438.203.