De ce te consideră neatrăgătoare?

Ştire online publicată Marţi, 02 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși tu crezi că arăți bine și ești convinsă că și el are exact aceeași părere, uneori lucrurile stau pe dos. Iată ce te face neatrăgătoare în ochii lui:Fotografiile cu botic. Dacă postezi pe pagina de Facebook astfel de portrete de rățușcă vei stârni mai multe râsete decât aprecieri.Debitul verbal mare din timpul partidelor de sex. Sunteți în mijlocul acțiunii și ți-ai amintit de bluza aceea din mătase și vrei neapărat să îi povestești și lui despre ea?Bronzul artificial si machiajul în exces. Cine a spus că bărbații iubesc femeile naturale, nemachiate, greșește. Există, însă, o diferență între machiajul natural și ”picturile” pe care le execută unele domnișoare. Ai grijă la stratul de cosmetice pe care îl folosești!Obsesia pentru detalii. „Nu, nu putem să facem sex pentru că nu am aprins lumânările parfumate, nu am dat drumul la muzică și nu port lejeria intimă pe care o preferi tu.” Nu ucide spontaneitatea!Alinturile. „Păpușelul și ursulețul și floricica mea”. Stabiliți câte un nume de alint și folosiți-l doar pe acela.Obsesia greutății. Să îți intre bine în cap, de vreme ce iubitul tău nu ți-a atras atenția asupra formelor tale, nu ar trebui să lași obsesia greutății să vă strice romantismul.Igiena precară. Acest detaliu extrem de important este valabil de ambele părți, așa că nu o să intrăm aici în detalii în ceea ce privește un obicei care trebuie să vină pe primul loc în rutina zilnică.Împărtășești prea multe detalii. Sunt anumite aspecte intime despre care iubitul tău nu trebuie să știe, cum ar fi epilatul, menstruația și diferitele tipuri de tampoane.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)