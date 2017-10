De ce sunt unii oameni atât de pofticioşi

De ce sunt unii oameni atât de pofticioși

Marţi, 23 Septembrie 2014

Fiecăruia dintre noi i s-a întâmplat, cel puțin o dată, să aibă anumite pofte. Însă, este important să cunoaștem cauzele acestor dorințe și să îi oferim corpului nostru o alternativă sănătoasă. Fie că este vorba despre pofta de dulciuri sau alimente sărate, de multe ori, aceasta pare de nestăvilit. Ce-i de făcut pentru a ne înfrâna, totuși, poftele? Iată ce recomandă Elle.ro:Eterna poftă de dulciuri. Pofta de dulciuri arată lipsa substanțelor precum cromul, fosforul și triptofanul. În general, acest lucru se întâmplă în cazul unor diete drastice, când corpul are nevoie de zahăr. Potolește-ți pofta de dulce cu fructe proaspete (citrice, ananas, fructe de pădure) sau pregătește-ți un milkshake sau un delicios smoothie. Această poftă poate semnala și prezența oboselii.Gândește-te dacă dormi suficient în ultima perioada și încearcă să te odihnești mai mult, în loc să mănânci atâtea dulciuri. O jumătate de oră sau chiar o ora în plus de somn pot fi semnificative. De asemenea, în loc te răsfeți cu o felie de tort, ieși la o plimbare pentru a-ți mări nivelul de energie.Nevoia acerbă de carbohidrați. Cui nu i s-a întâmplat să aibă poftă de passte sau chiar de un croissant? În spatele acestei dorințe se pot afla atât o serie de cause psihologice, dar și un nivel ridicat al insulinei sau unul scăzut al zahărului din sânge. Carbohidrații ajută la eliberarea serotoninei, hormon al plăcerii, care ne face să devenim dependenți de glucide, mai ales dacă suntem indipuși. Se pare, totuși, că aceste substanțe ne ajută să trecem peste o depresie. În plus, pofta de carbohidrați poate apărea și din cauza faptului că îi ocolești. Fii sigur că în alimentația ta se află o cantitate echilibrată din toate grupurile de alimente. Mănâncă mai multe produse pe baza de cereale integrale și alimente cu indice glicemic scăzut (fructe, legume, cereale cu bob întreg, lactate și nuci).Irezistibilul fast-food. Acest lucru se datorează lipsei de calciu. S-ar putea să ai dureri articulare și crampe și să te simți balonat. O cură de Calciu și Vitamina D nu strică, recomandat fiind și consumul mai multor legume și brânzeturi. Așadr, atunci când îți este poftă de fast-food, servește o salată de varză cu broccoli, piept de pui, crutoane și parmezan. Poate nu sună la fel de bine că o porție de cartofi prăjiți sau un hamburger, dar odată ce ai gustat, îți vei da seama că salata este delicioasă și foarte nutritivă (broccoli și parmezanul sunt alimente bogate în calciu). Partea bună este că îți va trece pofta și nici măcar nu te vei simți vinovat.Pofta disperată de cafea. Înseamnă că organismului tău îi lipsesc sarea și fierul. Ca să poți asimila acest nutrienți într-un mod sănătos, consumă carne slabă precum puiul sau curcanul, multe legume verzi și ouă. Dacă îți place ideea, poți încerca să îți prepari o omletă cu legume. Și lipsa de Vitamina C poate fi unul dintre motivele dorinței de a bea multă cafea. Consumă mai multe citrice, kiwi și coacăze negre. Totodată, pofta de cafea poate apărea și din cauza deshidratării. Consumă zilnic o cantitate mai mare de apă și pofta de a bea a doua sau a treia cafea va dispărea.Pofta de sărat. Deconspiră lipsa sau nivelul scăzut al sodiului și al mineralelor, în general. Dacă îți satisfaci pofta și mănânci ceva sărat, aceasta poate să revină imediat ce corpul rămâne fără săruri minerale (sodiu, potasiu, clor, bicarbonat de calciu și magneziu). Cea mai bună opțiune ar fi să iei niște suplimente nutritive. O altă explicație pentru acest tip de poftă poate fi deshidratarea. Odată cu transpirația, corpul nostru elimina minerale. Dacă pofta de sărat apare după ce ai făcut exerciții fizice sau după ce ai transpirat într-o zi călduroasă de vară, atunci înseamnă că ai pierdut din electroliți. Aceștia sunt responsabili cu trasportarea fluidelor și a apei în organism. Consumă lactate și brânzeturi de capră, avocado și banane.