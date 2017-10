De ce se adună grăsime în jurul taliei

Ştire online publicată Miercuri, 01 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

S-ar părea că grăsimea de pe abdomen este cea care ne dă cele mai mari bătăi de cap. O acumulare a kilogramelor în plus în această zonă poate fi un semnal de alarmă și la adresa sănătății tale. Afecțiunile pot să fie de natură cardiacă, diabet, chiar și cancer. Și totuși, iată care sunt motivele pentru care nu reușești să slăbești în jurul taliei, potrivit Click pentru femei:1. Îmbătrânești. Odată ce înaintezi în vârstă, corpul tău se schimbă (poți slăbi sau te poți îngrășa). Atât femeile, cât și bărbații trec prin schimbări ale metabolismulului. În plus, femeile se confruntă și cu menopauza. Vestea bună este că poți contracara aceste lucruri.2. Faci antrenamentul greșit. Să alergi sau să mergi la un curs de spinning o dată la două zile este foarte sănătos, dar pentru circulație și în mod special pentru inimă. Antrenamentele de tip cardio sunt ideale dacă vrei să îți tonifici în mod special mușchii fesieri și picioarele, însă țesutul adipos de pe abdomen are nevoie de mai mult decât atât. Ideal este să continui cu antrenamentele cardio și să adaugi 3-4 ore (pe săptămână) de exerciții doar pentru zona taliei.3. Mănânci prea multe alimente procesate. Crackers, produse de patiserie, brânză topită, mezeluri, chipsuri, băuturi carbogazoase și lista poate continuă. Ei bine, toate acestea reprezintă alimente procesate. Cu cât mănânci mai des aceste alimente, cu atât mai mult câștigi în greutate. Fie că acele kilograme în plus se depun pe talie sau în zona șoldurilor, hrana procesată nu face decât să îți încetinească arderile și să te facă să te simți mai obosită și fără chef de viață. Fructele și legumele, în schimb, dar și cerealele integrale, sunt pline de antioxidanți, fibre și proteine care îți dau energie și îți îmbunătățesc starea de spirit, astfel încât să îți redea pofta de mișcare. În consecință, arderile organismului tău vor fi mult mai accentuate și inflamatiile vor fi reduse.4. Mănânci grăsimi nesănătoase. Corpul nostru reacționează diferit în funcție de grăsimi. De aceea, studiile arată că o cantitate mare de grăsimi săturate (cele din carne și lactate) are o strânsă legătură cu grăsimea din zona abdominală (și aici mă refer atât la grăsimea de la suprafață cât și cea care se depune pe organe). Pe de altă parte, grăsimile monosaturate (cele din uleiul de măsline și avocado), dar și cele de tip Omega 3 (somon, semințe) au efecte antiinflamatorii și, consumate în cantități corecte, pot oferi organismului doar beneficii. Pe lângă felul grăsimilor pe care le asimilezi, trebuie să fii atentă și la cantitatea acestora. Până la urmă, un număr mare de calorii care provin din grăsimi sănătoase este la fel de greu de ars ca și acela din grăsimile nesănătoase.5. Ești stresată. Stresul semnificativ nu face decât să îngreuneze intenția de a scăpa de kilogramele în plus, ba chiar, din cauza acestuia, vei mai câștiga și altele. Ați auzit de hormonul stresului, numit cortizon? El este vinovat atunci când ne îngrășăm pe fond nervos și, mai mult decât atât, tot din cauza acestuia, celulele de grăsime se măresc. Atunci când nivelul cortizonului este ridicat, grăsimea depusă pe organele din cavitatea abdominală este mult mai pronunțată.