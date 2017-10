De ce preferă străinii staţiunile balneare româneşti

De ce preferă străinii stațiunile balneare românești

De ani de zile, stațiunile balneare ale litoralului românesc oferă numeroase tratamente într-un cadru special creat pentru recreere. Și în acest an, mii de români cu diverse afecțiuni sunt prezenți la malul mării, însă nici cetățenii străini nu lipsesc. Cei din urmă aleg România pentru tarifele considerate foarte mici în comparație cu cele oferite la ei acasă. Cei mai mulți străini veniți la tratamente balneare se află în stațiuni precum Mangalia, Neptun și Eforie, în timp ce românii preferă Sanatoriul de la Techirghiol sau Sanatoriul Balnear Mangalia.Nămolul sapropelic al lacului Techirghiol, apa mării, care are o salinitate favorabilă organismului uman (16g/l) și o temperatură de 21-23 grade C vara, apele mezo-termale sulfuroase, bioclimatul marin bogat în aerosoli și soarele atrag ca un magnet persoanele dornice să se însănătoșească. Pe de altă parte, mulți turiști, fie că sunt români, fie că sunt străini, aleg să vină la bazele de tratament pentru relaxare. Cei mai mulți aleg curele cu specific românesc: Gerovital, Aslavital, Pell-Amar și Alflutop, deoarece terapia aplicată de specialiști reface corpul îmbătrânit și contribuie la revitalizarea organismului. Bazele de tratament unde se realizează toate acestea sunt în stațiunile Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Mangalia și Techirghiol.