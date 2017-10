De ce numai eu n-am voie la fast-food?

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre cele mai frecvente dileme cu care se confruntă copilul mic este legată de alimentație. Vede peste tot în jurul lui, la restaurant, în oraș, la grădi, cum părinții dau altor copii să mănânce tot soiul de preparate nesănătoase și pline de calorii, iar prichindelul tău nu ezită să te întrebe de ce el nu are voie.Mulți părinți clachează în fața unei astfel de întrebări, însă există un răspuns satisfăcător și pe înțelesul copilului, care-l va face să priceapă de ce este atât de importantă mâncarea sănătoasă. Iată ce recomandă, pentru a depăși această delicată situație, Ghidul părinților.ro:Întreabă-l dacă îi place sportul pe care îl practică (sau o activitate fizică preferată). Probabil că răspunsul va fi afirmativ. Explică-i că pentru a fi foarte bun la acea activitate sportivă, are nevoie de multe vitamine și minerale, care se găsesc exact în preparatele pe care el le consumă adesea și că, probabil, ceilalți copii nu sunt sportivi și de aceea mănâncă acele preparate.De ce nu sunt la fel de bun, ca prietenii mei, la sport?O altă întrebare care i-ar putea încurca pe părinți. Trebuie avut însă în vedere faptul că fiecare copil este unic, că are forțe și capacități fizice proprii, iar prichindelul tău trebuie ajutat să afle acest lucru. Nu toți copiii sunt la fel de puternici din punct de vedere fizic, ceea ce nu înseamnă, nici pe departe, că sunt mai puțini buni în ceea ce fac. Este un bun moment pentru a-I încuraja că și el poate fi foarte bun la sportul sau activitatea preferată, dacă se antrenează sau muncește un pic mai mult și, de asemenea, dacă se străduiește să caute soluții inteligente, pentru a reuși în cele din urmă. Așadar, stimulați-l să descopere tehnici și metode prin care să-și perfecționeze abilitățile, evident, pe măsura vârstei pe care o are.