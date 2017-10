De ce este important să ai o saltea bună

Ştire online publicată Joi, 13 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Având în vedere faptul că un om stă în pat circa 16 ani din viață, nu e de mirare de ce este extrem de important ca salteaua să fie una confortabilă și din materiale corespunzătopare. Este adevărat, o saltea bună costă ceva, însă la fel de adevărat este că această achiziție constituie o investiție pe termen destul de lung. De aceea, este esențial ca salteaua să fie cumpărată în cunoștință de cauză. Iată câteva sfaturi ale echipei Casă și grădină.ro pentru alegerea corectă a unei saltele:1. Să ai în vedere că un pat ar trebui să fie cu 10 cm mai mare decât cea mai înaltă persoană care îl folosește și suficient de larg pentru a permite ambilor parteneri, dintr-un pat dublu, să stea unul lângă altul, cu mâinile la ceafă, fără să se atingă – spun cei de la Housetohome. Pentru a verifica dacă o saltea te susține în mod corespunzător, întinde-te pe pat cu fața în sus. Cineva trebuie să-și poată strecura mâna pe sub mijlocul spatelui tău, fără să fie nevoie să te miști.2. Baza pe care stă salteaua îi afectează calitățile, astfel că o bază rigidă face salteaua mai tare, iar o bază pe arcuri, mai moale.3. Cât privește compoziția saltelelor, cu siguranță, aceasta se regăsește în preț. Materialele naturale: lână, mohair, bumbac, cresc în mod corect prețul saltelelor.4. Referitor la termenul de saltea ortopedică sau saltea ergonomică, acesta definește acele saltele care au arcuri mai rigide. Saltelele cele mai bune sunt cele care au arcuri și o margine rigidă, care contribuie la păstrarea formei. Se pot întoarce, ceea ce și trebuie să faci la fiecare șase luni, pentru a menține eficientă saltelei. Saltele cu arcuri independente sunt mai scumpe, au o durata reală de viață mai mică, dar sunt cele mai comode pentru că oferă o susținere echilibrată a tuturor părților corpului. Aceste saltele pot susține echilibrat persoane cu greutăți diferite.5. O categorie aparte de saltele sunt cele cu memorie. Sunt umplute cu un material special creat de NASA, compus din miliarde de celule vasco-elastice, care răspund la temperatura și greutatea trupului. Sunt foarte confortabile, dar au dezavantajul de a ține prea cald vara. Sunt excelente pentru persoanele care au probleme cu durerile de spate și articulare, dar și pentru persoanele alergice, materialul fiind complet neutru. Mai rare sunt cele umplute cu latex natural combinat cu latex sintetic care formează împreună spumă de latex. Latexul permite circulația aerului, nu va supraîncălzi și, în plus, are proprietăți antimicrobiene naturale.De asemenea, sunt saltele durabile.