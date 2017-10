De ce este atât de specială bucătăria turcească

Ştire online publicată Luni, 19 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bucătăria turcească moștenește în mare parte bucătăria otomană, însă, în prezent, reprezintă rafinamentul în materie al Asiei Centrale, Orien-tului Mijlociu și, în general, al bucă-tăriei din Balcani. În plus, bucătăria turcească a influențat bucătăriile vecinilor, inclusiv pe cea a României.În funcție de tradiții și de zona geografică, rețetele culinare diferă de la o zonă la alta. Potrivit Wikipedia, sudul este faimos pentru preparatele de kebab, baklava și kadayif, iar în partea de est, bucătăria turcească folosește mult măslinele și uleiul de măsline, datorită cultivării lor intense în zonă. Pe coastele Mării Negre se consumă mult pește și porumb, datorită influențelor slave și balcanice, iar legumele și verdețurile sunt nelipsite din mâncarea zonelor învecinate Mării Mediterane, Mării Egee și Marmara. Centrul Anatoliei are multe specialități, precum keskek, manti și gozleme.Principalele ingrediente. Intere-sant este că fasolea, roșiile, ardeii, vinetele sunt principalele ingrediente din bucătăria turcească, iar fisticul, migdalele și nucile se folosesc în deserturi. Mirodeniile și plantele aromatice preferate sunt pătrunjelul, chimenul, piperul negru, boiaua de ardei, menta, oregano, ienibahar și cimbrul. De asemenea, compotul de fructe se consumă alături de pilaf sau plăcintele cu carne. Un rol important în bucătăria turcească îl joacă vinetele, care se combină cu carnea tocată în kebab și musaca. La fel de apreciat este și iaurtul, care poate însoți majoritatea meselor pe bază de carne, orez sau pâine. Ayranul este una din cele mai cunoscute băuturi turcești, obținută din iaurt amestecat cu apă și sare. România a împrumutat multe rețete tradiționale turcești, dar acestea au fost puțin modificate și adaptate preferințelor noastre.În continuare, vă ajutăm să vă faceți o idee despre felul cum se alcătuiesc meniurile turcești:Micul dejun. Denumirea turceas-că pentru micul dejun, kahvalti, înseamnă „înaintea cafelei”.Turcii preferă ca dimineața să mănânce simplu. Un mic dejun tipic turcesc este consistent în brânză (beyaz peynir, kasar etc.), unt, măsline, ouă, roșii, castraveți, gem, miere și smântână. Sucuk (cârnat iute turcesc), pastirma, borek, simit, pogaca și supele sunt mâncate la o masă de dimineață în Turcia. Invariabil, ceaiul turcesc este servit la micul dejun.Mâncarea gătită este încă preferată de populația turcă, deși agitația din prezent împinge oamenii să mănânce în oraș. O masă tipică începe cu o supă (iarna), urmată de un platou cu legume cu garnitură de carne, uneori împreună cu bulgur pilaf. Cât privește carnea, în unele regiuni, este mâncată în mod obișnuit la ceremoniile de nuntă sau pe durata Kurban Bayram. Vițelul, evitat în trecut, este acum preferat. Principala utilizare a cărnii gătite rămâne combinația cărnii tocate cu legume, cum ar fi fasole cu carne sau spanac cu carne tocată, servit cu iaurt. Alternativ, în orașele de coastă, peștele ieftin ca sardinele sau hamsiile sunt disponibile pe scară largă. Consumul de carne de pasăre, aproape exclusiv de pui, este ceva comun. Deoarece este o țară predo-minată de islamici, porcul nu joacă niciun rol în bucătăria turcească.Deserturi. Unul dintre cele mai renumite deserturi din bucătăria turcească rămâne bacalavaua, care se face fie cu fistic, fie cu nuci. Turcii au însă o gamă variată de deserturi, cele mai comune fiind Saray sarmasi, Bulbul Yuvasi, Kadaif, cărora li se adaugă dulciuri dintre cele mai sofisticate și rafinate, care mai de care mai delicioase.