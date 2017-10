De ce Eforie Nord şi nu Mamaia?

De ce Eforie Nord și nu Mamaia?

Joi, 14 Iulie 2011

Când vrem să plecăm la mare primul lucru la care ne gândim este să mergem în stațiunea Mamaia, deoarece este cea mai vestită, are cele mai multe cluburi și avem ce vizita. Din fericire, nu așa gândesc toți turiștii, care aleg să-și petreacă vacanțele în Eforie, Costinești, Neptun sau Vama Veche, fiecare în funcție de buget. Mulți turiști s-au cazat în Eforie Nord, dovadă că, ieri, la orele prânzului, plaja din stațiune era arhiplină. „Nu am mers în Mamaia pentru că nu îmi plac stațiunile cu fițe. Eu am mai fost aici și mi-a plăcut. În plus, am luat biletul prin sindi-cat, pentru că lucrez în învățământ” a mărturisit, pentru „Litoral”, Angelina T., din Suceava.Dacă unii vin aici doar ca să scape de „fițe”, alții aleg Eforie pentru tratamentele cu nămol sau doar din curiozitate. „Vrem să vizităm toate stațiunile, deși cam toate sunt la fel. Vom sta la mare până ni se vor termina banii”, ne mărturisește Maria Ivancea, din Bucuresti.În privința calității serviciilor turiștii nu gândesc toți la fel, fiecare având o altă opinie. Elena Stancu, din Craiova, a ales Eforie Nord deoarece este mai aproape de Constanța, în caz că are nevoie de ceva pentru copii, dar mai ales pentru că a găsit oferte mai bune la hotelurile de aici față de Mamaia. „Raportul calitate-preț este foarte bun”, spune ea.Carmen C., din București, nu împărtășește opinia celorlalți turiști, fiind nemulțumită de serviciile oferite de hotelieri: „Am venit aici să mai schimbăm destinația. E frumos, dar stațiu-nea e mai mică. Serviciile sunt de proastă calitate, trebuie să cauți mult ca să găsești un local cu mâncare bună. Aseară am intrat la prima terasă pe care am găsit-o și nu mi-a plăcut, mân-care rece, dar prețuri mari. Stațiunea mea de suflet rămâne tot Mamaia”. În ciuda faptului că este mult mai mică decât impresionanta Mamaia, plaja de la Eforie Nord, privită de sus, arată foarte bine. Umbreluțele din stuf, plaja bine delimitată, amenajată numai cu șezlonguri, curățenie.Mădălina CIUPERCĂ