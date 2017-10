De ce e bine să mâncăm orez negru

Joi, 13 Februarie 2014

Conține un antioxidant numit antocianină, care are un efect puternic de revigorare a organismului, iar dr. Oz îl recomandă ca având certe beneficii în stările de oboseală accentuată.Știați că orezul negru a fost considerat o cereală prețioasă în China Antică? I se spunea și "orezul interzis", deoarece numai nobilii puteau să-l consume, în vreme ce populației de rând îi era interzis consumul acestui tip de orez. Se spune că orezul negru aduce multiple beneficii organismului, protejându-l de boli și împiedicând îmbătrânirea prematură.1. Are un conținut foarte bogat în proteine. Acestea se eliberează treptat și asigură o energie constantă. Astfel, nu vei mai avea stări de moleșeală și somnolență. 2. Nu conține gluten.3. Culoarea este conferită de antocianine. Aceste substanțe sunt considerate a avea un efect puternic asupra organismului, înlăturând starea de oboseală. De asemenea, luptă împotriva radicalilor liberi și te feresc de boli, dar și de îmbătrânirea prematură. 4. Conține mult fier și magneziu. Aceste minerale îl transformă într-un aliment minune care înlătură oboseala. Pe lângă aceste minerale, orezul negru are calciu, potasiu, cupru, zinc, seleniu, dar și vitamine din complexul B. 5. Are mai puțini carbohidrați și calorii decât celelalte tipuri de orez.Cum să-l consumi?Dr. Oz îți recomandă să înlocuiești cerealele de la micul dejun cu o jumătate de bol de orez negru fiert și amestecat cu fructe proaspete. De asemenea, pune orez negru în salatele pe care le faci, dar și alături de legumele/carnea de pește pe care le consumi la prânz sau la cină.