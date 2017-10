De ce e bine să mâncăm cartofi dulci

Ştire online publicată Marţi, 22 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Din start, trebuie făcută precizarea că acest soi de cartofi nu au nicio legătură cu cartoful obișnuit de toate zilele. În plus, cartoful dulce are mai multe beneficii nutritive decât rudele sale care cresc sub pământ, spune experta în domeniul sănătății, Natalie Savona, citată de Good Food.Originar din America de Sud, această legumă versatilă, care crește pe tulpină, este o alternativă gustoasă la cartofii obișnuiți. Cartoful dulce oferă cu 50% mai multe fibre, astfel încât vei beneficia de o treime din necesarul nutritiv zilnic dacă mănânci un cartof dulce mediu, cu tot cu coajă.De asemenea, cartofii dulci au un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că senzația de foame va apărea mai târziu. Culoarea lor portocalie (unii au miezul alb) dă o idee asupra nivelului ridicat de betacaroten: 11.500 mcg per 100g produs, în comparație cu doar 6 mcg conținute de cartofi, și chiar cu 40% mai mult decât morcovii. Betacarotenul este convertit de către organism în vitamina A, ajutând la întărirea imunității, la sănătatea pielii și a membranelor care căptușesc nasul, plămânii și intestinele. Un cartof dulce îți va oferi aproximativ o jumătate din necesarul nutritive de vitamina E și conține cantități semnificative de alte vitamine și minerale.Un mod rapid de pregătire a cartofilor dulci este prin prăjire în tigaia de ceramică, cu foarte, foarte puțin ulei. Însă, ar fi de preferat să-I consumați copți întregi, fierți sau făcuți piure. De asemenea, sunt un ingredient potrivit pentru tocană, salate etc.Iată de ce e bines să mănânci mai mulți cartofi dulciSunt o alternativă nutritivă la cartofii obișnuițiSunt bogați în fibreSunt foarte bogați în betacarotenSunt o sursă bună de vitamina E.