De ce e bine să-i cumperi mobil prichindelului

Telefonul mobil a devenit o „necesitate” chiar și pentru unii preșcolari, care nu acceptă să plece la grădiniță fără celular.Cu cât mai târziu folosește un copil acest mijloc de comunicare, cu atât este mai bine pentru sănătatea lui, atrag atenția, pe toate fronturile, medicii și specialiștii. Totuși, aceștia nu contestă partea plină a paharului, acceptând că este bine ca și un copil de vârstă fragedă să aibă telefon mobil, pentru a putea lua oricând legătura cu familia sau a ieși din tot felul de încurcături, cu condiția de a fi serios instruit cum să-l folosească în mod corect.Control asupra copiluluiTrăim în secolul vitezei, când părinții sunt într-o permanentă alergătură și, în plus, sunt copleșiți și de grija celor mici rămași acasă, supravegheați de cineva sau cu cheia de gât. „Este clar că un telefon mobil ar fi perfect pentru copil dacă i se întâmplă ceva și a fost instruit să sune la 112. Apoi își poate anunța părinții că s-a blocat în trafic sau că mai întârzie la școală ori că i s-a făcut rău sau cine știe ce a mai pățit. Știu din experiență că o discuție cu copilul a părintelui plecat la serviciu îi oferă acestuia o stare de liniște și confort, care-l poate ajuta să dea randament la muncă” – este de părere dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed.Mobilul, punte de legătură cu prieteniiPe de altă parte, psihologul Speranța Băcana, specialist în educația copilului, precizează că prin intermediul acestei tehnici de telefonie modernă, copilul poate să țină mai bine legătura nu doar cu familia, ci și cu prietenii și să-și dezvolte, astfel, viața socială. Ideal ar fi însă ca micuțul să aibă asupra lui un telefon cât mai simplu, al cărui scop să fie doar convorbirea, fără funcții complexe, aplicații sofisticate sau cine știe ce jocuri menite să-l distragă de la învățat. În plus, cu un telefon scump, copilul oricând să cadă pradă hoților, or acest lucru trebuie neapărat evitat, căci un contact cu asemenea persoane l-ar putea traumatiza pentru multă vreme: „Părinții care oferă unui copil mic un telefon de… fițe fac o imensă greșeală! Dar dacă tot i l-au cumpă-rat, trebuie să se asigure că pri-chindelul îl va ține închis în timpul orelor de curs, că nu va da numărul niciodată unor persoane necunoscute, chiar dacă va fi ademenit în acest sens. De asemenea, să nu țină telefonul la vedere. Pe de altă parte, pentru a-l obișnui să prețuiască valoarea banului, părinții ar trebui să impună limite de minute sau sms-uri în abonament sau pe cartelă”.Reguli stricteEste extrem de important ca după ce a primit telefonul, copilul să fie ajutat de părinți să învețe măcar câteva reguli, care-l vor ajuta să-și protejeze singur sănătatea, a completat dr. Anca Sima. De exem- plu, să știe să vorbească la căști - handsfree sau la speaker. Apoi să-i spună că nu este sănătos să vorbească la mobil prea mult, câteva minute fiind suficiente și asta numai dacă este imperios necesar. De asemenea, să facă proba că știe să folosească apelurile de urgență, astfel încât să poată primi, în timp util, ajutorul de care poate avea nevoie în situații - limită.Radiațiile, foarte periculoaseS-a demonstrat că radiațiile emise de telefonul mobil sunt periculoase asupra sănătății, atât a adultului, cât și a copilului. În plus, potrivit unui studiu recent efectuat în Marea Britanie, copiii care au acces înde-lungat la tehnologia modernă riscă scăderi semnificative în reținerea informațiilor dobândite prin lectură, iar lista efectelor negative nu se oprește aici.