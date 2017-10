De ce e bine să folosim zahăr de cocos

Ştire online publicată Miercuri, 20 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Zahărul de cocos are un indice glicemic scăzut și nu generează o creștere bruscă a glicemiei. În plus, potrivit Click sănătate, conține multe vitamine și minerale esențiale pentru organism. Toate acestea recomandă zahărul din nucă de cocos ca pe o alternativă potrivită pentru zahărul alb rafinat sau cel brun din comerț. Îl poți folosi pentru a îndulci ceaiul, cafeaua, dar și pentru dulciuri. Spre deosebire de zahărul rafinat din supermarket, acesta își păstrează toți nutrienții intacți și nu are un impact atât de puternic asupra pancreasului.Beneficiile zahărului din nucă de cocos1. Are vitamine și minerale esențiale pentru organism și acestea sunt intacte, deoarece nu este supus unui tratament chimic.2. Nu suprasolicită pancreasul, deoarece are un indice glicemic cu 10 procente mai mic decât cel din trestie sau sfeclă și se absoarbe lent în corp. Astfel, pancreasul eliberează treptat insulina, care este necesară pentru a controla concentrația de glucoză din sânge.3. Este o opțiune bună pentru diabetici, deoarece are un indice glicemic scăzut (30), spre deosebire de zahărul obișnuit, care are un indice glicemic ridicat (80). Astfel că stabilizează nivelul zahărului din sânge. Un indice glicemic și mai scăzut decât zahărul din nucă de cocos au următoarele: extractul de ștevie, siropul de agave și siropul din orez brun. Însă, xylitolul și siropul de agave sunt foarte procesate, iar ștevia și siropul din orez brun nu se potrivesc și pentru dulciurile coapte.4. Poate să fie folositor persoa-nelor care țin dietă, deoarece are calorii mai puține decât zahărul obișnuit. Zahărul din nucă de cocos se găsește în magazinele naturiste și costă în jur de 30 de lei o pungă de 500 de grame.