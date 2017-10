De ce dau greş regimurile de slăbire

De ce dau greș regimurile de slăbire

Ştire online publicată Marţi, 04 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Indiscutabil, visul oricărei persoane care se apucă de un regim de slăbire este să slăbească mult și în termen scurt, însă, din păcate, puțini reușesc în acest demers. Mai mult, cine s-a aventurat să țină cure de slăbire știe cât de greu este să slăbești cât și când vrei și, apoi, să nu te îngrași la loc. Așa că înainte să te-ndopi cu supă de varză, să mănânci la o masă cât un bebeluș sau să cauți cu disperare dieta miraculoasă, mai bine descoperă de ce eșuează curele de slăbire. Potrivit Good Food, dietele de slăbire ar eșua din următoarele motive:Scopuri imposibileOamenii, în special femeile, își doresc, la un moment dat, să slăbească exact X kilograme într-o perioadă de timp bine determinată. Și, de cele mai multe ori, nu își ating scopul, sunt copleșite de mustrări de conștiință, iar până la depresie mai e doar un pas. Secretul este că dieta eșuează nu pentru că nu au avut voință să o respecte, ci pentru că... și-au stabilit un scop nerealist. Dar de ce și-au stabilit un scop pe care nu-l pot atinge? Pentru că noi, oamenii, avem uneori comportamente paradoxale, care pornesc de la credințele noastre: mulți trăim cu impresia că „nu suntem suficient de buni”, „suntem singuri”, „nu arătăm suficient de bine”, „nu merităm să fim iubiți necondiționat” (pentru ceea ce suntem, indiferent dacă oferim sau nu ceva înapoi). Apoi, acționăm involuntar astfel încât să ne dovedim că ceea ce credem este... corect. Așa ajungem deseori să ne stabilim scopuri pe care nu le putem atinge.Diete și stresDacă am reușit totuși să slăbim exact cât ne-am dorit, ni se întâmplă deseori să recuperăm kilogramele pierdute, la scurt timp după întreruperea curei de slăbire. Tracy Bale, neurolog la Universitatea Pensylvania, pune acest fapt pe seama stresului care însoțește dietele. Stresul duce la creșterea cortizolului, hormon care determină creșterea glicemiei din sânge; iar glicemia ridicată duce la creșterea apetitului. Pe termen lung, creșterea apetitului duce, evident, la creșterea în greutate.Soluția propusă tot de profesorul Bale este găsirea unor metode de management al stresului.Stil de viață echilibratO altă cauză a faptului că nu putem să ne menținem silueta după ce am slăbit este lipsa pe termen lung a unui stil de viață sănătos, echilibrat, din care să nu lipsească exercițiile fizice, odihna suficientă și, evident, mâncarea sănătoasă.O altă cauză ar fi faptul că nu suntem conștienți de ce se ascunde în spatele dorinței de a slăbi: kilogramele în plus pot însemna, de exemplu, o povară pe care o port cu mine (un lucru pe care îl știu, dar nu-l pot spune nimănui; o situație care mă deranjează). În acest caz, dacă slăbesc, dar nu rezolv adevărata problemă, am toate șansele să mă îngraș la loc.