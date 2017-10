De ce CV-ul tău nu face impresie grozavă

Ştire online publicată Vineri, 07 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ai pierdut mult timp să îți faci CV-ul, ți se pare perfect și, cu toate astea, nimeni nu te sună să te invite la interviu. COSMO prezintă câteva motive pentru care CV-ul tău poate fi refuzat:Pozele sau adresa de e-mail, neinspirateAngajatorii nu se limitează doar la a citi CV-urile, ci te pot căuta și pe Internet sau pe Facebook. Dacă în poza de profil ții o țigară și o bere în mână, iar mare parte din celelalte fotografii sunt făcute prin baruri, angajatorul te va considera o tânără neserioasă care are chef doar de distracție.Adresa de email nu este serioasă. Cândva, mailuri precum cristinuka_scumpika@yahoo.com îți păreau simpatice, dar acele vremuri au apus demult. Adresa ta de email trebuie să fie serioasă și să conțină numele și prenumele tău, eventual și anul nașterii în cazul în care prima variantă nu este disponibilă.Greșeli gramaticaleOricâte facultăți ai absolvit și oricâtă experiență ai avea, dacă CV-ul tău este scris greșit, angajatorul va trece repede peste tine. Dacă ți-e teamă că nu ai scris corect, cere părerea unui prieten, în special dacă aplici la un job de redactor sau corector!Zgârcit în informațiiUn CV reușit trebuie să convingă imediat angajatorul să te cheme la un interviu. În niciun caz nu scrie lucruri de genul - „Găsiți pe profilul meu x mai multe informații privind experiența mea”. Angajatorii nu au timp de așa ceva. Dacă o informație este relevantă, trebuie adăugată în CV, nu căutată pe Internet.Selectează informațiileNu fă greșeala să adaugi în CV-ul tău absolut orice informație legată de tine. Cum am spus și mai sus, angajatorii nu au timp de pierdut citind lucruri irelevante despre tine. Cu alte cuvinte, școala generală nu are ce căuta la studii, cele două săptămâni în care ai împărțit pliante nu contează ca experiență dacă aplici la un job de assistant manager.Este posibil, de asemenea, ca CV-ul tău să nu fie de fapt ignorat de angajatori. Foarte multe persoane își greșesc numărul de telefon sau emailul și pur și simplu nu pot fi contactați. Verifică cu atenție dacă nu cumva ai înlocuit două cifre în numărul de telefon sau dacă nu ai trecut emailul tău de Yahoo cu extensia Gmail.