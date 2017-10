De ce ar trebui să mâncăm şi năut

De ce ar trebui să mâncăm și năut

Ştire online publicată Marţi, 21 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Știați că boabele de năut sunt printre cele mai populare leguminoase în momentul de față? Cel puțin printre foodies! Sunt hrănitoare, sățioase și constituie o sursă bună de proteine. Potrivit Good.Food, năutul este folosit în rețetele asiatice, mai ales în bucătăria libaneză și arabă. Din năut se pot prepara o varietate de rețete: de la aperitive și supe, la feluri principale.Se găsește și la noi în țară aproape în toate supermarketurile și, mai nou, în magazinele naturiste. Îl poți cumpăra la pachet, sub formă de boabe uscate, sau la conservă, gata fiert.Deși cultivat de foarte mult timp, năutul a revenit la modă odată cu creșterea numărului de vegetarieni. Toată lumea a auzit de humus și cred că foarte multe persoane l-au încercat deja sub o formă sau alta.Se împacă bine cu mirodeniile asiatice, în special cu chimionul.Poți păstra năutul uscat foarte mult timp. La fel ca fasolea boabe, nu se strică repede. Dacă ții post, vrei să devii vegetarian sau, pur și simplu, vrei să mai slăbești, atunci năutul nu trebuie să lipsească din cămara ta.E mai avantajos să cumperi boabele uscate. Astfel nu vei sta cu grija că expiră conservele și, în plus, vei face și economie.