Blocat de liberali în folosul pesediștilor lui Mazăre și Constantinescu

Daraban ia campania pe cont propriu

Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța, a anunțat, ieri, printr-un comunicat de presă, că demisionează din PNL. El și-a motivat gestul spunând că „PNL nu și-a format nici până în prezent o strategie și nici nu are voința politică pentru schimbarea actualului primar”. Mai mult, Daraban a acuzat „mafia transpartinică din Constanța, care îl protejează pe Mazăre în orice condiții“. De asemenea, ex-liberalul și-a exprimat intenția de a candida la funcția de primar al municipiului Constanța chiar și de pe poziția de independent. „M-au adus în PNL doar ca să mă blocheze“ „Am fost ținut în partid doar ca monedă de schimb sau pentru a-i arăta pisica lui Mazăre”, a declarat supărat Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța, la puțin timp după ce și-a depus demisia din PNL. Ex-liberalul povestește că a fost ademenit în partid doar pentru a fi blocat mai ușor în intenția sa de a candida pentru Primăria Constanța. „Am o mare dezamăgire după această experiență. Îmi spuneau la început că ei nu își desemnaseră candidatul, încă, doar pentru că eu nu mă înscrisesem în PNL. Am discutat în momentul în care am completat adeziunea despre candidatura mea la Primăria Constanța. Mi-au promis sprijin. În cele din urmă, am ajuns la concluzia că m-au adus în PNL doar ca să mă blocheze cu procedurile de partid. Mi s-a întins încă de la început o capcană, dar e bine că m-am eliberat la timp”, ne-a declarat Mihai Daraban. El spune că l-a anunțat pe liderul partidului, Gheorghe Dragomir, încă din luna iunie, că dacă până la sfârșitul lui august nu va desemna candidatul pentru primărie, el va pleca. Daraban va candida ca independent Daraban și-a anunțat demisia din PNL printr-un comunicat de presă, invocând ca principal motiv faptul că orașul Constanța are nevoie de un alt timp de primar, iar liberalii nu manifestă voință politică pentru schimbarea actualului edil. De asemenea, el spune că va candida ca independent. „În motivația acestui act am trecut și faptul următor: Constanța merită și are nevoie de un alt tip de primar - un primar european, care să confere o altă relație cetățean-autoritate și în același timp o bunăstare corectă și stabilă. Am renunțat să mai fac parte din PNL deoarece această formațiune nici până în prezent nu și-a format o strategie și nici nu are voința politică pentru schimbarea actualului primar. Rămân la declarația mea inițială prin care am anunțat disponibilitatea mea de a candida la funcția de primar al municipiului Constanța, chiar și de pe poziția de independent. Cred în proiectul meu și sunt convins că primarul Mazăre poate să fie schimbat pentru binele tuturor constănțenilor“, se arată în comunicatul de presă. Partide marionetă Mihai Daraban a intrat în PNL în urmă cu câteva luni. Deși inițial s-a spus că adeziunea președintelui CCINA nu a fost condiționată de nimic, Daraban a recu-noscut apoi că principala condiție a fost susținerea candidaturii lui de către liberali la Primăria Constanța. Cum sprijinul politic a întârziat să apară, el și-a dat demisia din partid. „Eu nu am căutat procentele partidului, ci am vrut o organizație care să mă susțină politic și electoral. Aveam nevoie de infrastructura unui partid mare”, spune Mihai Daraban. El precizează că în Constanța nu mai există doctrine. „Există doar Mazăre și restul. Iar restul e contaminat. De aceea vorbeam de mafia transpartinică. Sunt doar partide marionetă în mâna lui Mazăre. Doar PD este singurul partid care are o poziție contra-Mazăre”, a concluzionat Daraban. Liberalii spun că Daraban ar fi fost candidatul lor De partea cealaltă, liderul PNL Constanța, Constantin Matei, a ținut să precizeze că înscrierea lui Daraban în partid nu a fost condiționată de nimic, nici măcar de susținerea candidaturii la funcția de primar. Cu toate acestea, liberalul spune că președintele CCINA s-a grăbit cu demisia de-oarece ar fi avut șanse mari să fie desemnat candidatul partidului, dar peste două săptămâni. „Ar fi avut șanse mari să fie candidatul nostru, dar s-a grăbit. În maximum două săptămâni, vom stabili cine va candida. Trebuia să parcurgem etapele statutare. Acum, avem cu un candidat în minus în interiorul partidului”, a declarat Constantin Matei.Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța, a anunțat, ieri, printr-un comunicat de presă, că demisionează din PNL. El și-a motivat gestul spunând că „PNL nu și-a format nici până în prezent o strategie și nici nu are voința politică pentru schimbarea actualului primar”. 