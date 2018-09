Daniela Crudu, şedinţă foto incendiară, în Madagascar

Daniela Crudu, ședință foto incendiară, în Madagascar

În ciuda dificultăților din competiție, concurenții din „Ultimul Trib“, emisiune ce va avea premiera în această toamnă, la Antena 1, încearcă să se bucure și de frumusețile din Madagascar.Indiferent că lupta pentru „Teritoriu” îi duce într-o vilă de lux, într-un sat tradițional sau pe o insulă pustie, concurenții încearcă să îmbrățișeze cultura locală și să se bucure de frumusețile naturale care îi înconjoară în exotica insulă africană. Iar de cele mai multe ori, oceanul și plaja, care sunt mereu la doi pași, sunt atracțiile principale.Așa se face că, după jocuri extrem de dificile, Lemurii, Crocodilii și Cameleonii își încheie de multe ori ziua pe malul apei, iar în una dintre zile, Daniela Crudu nu a putut rata ocazia de a marca experiența sa în Madagascar cu o mică ședință foto ad-hoc.„Nu avem nimic aici, dar în același timp mă bucur de tot ceea ce trăiesc, vă promit că o să vedeți o altă Cruduța în această emisiune, ce nu ați mai întâlnit! M-am redescoperit și sper să vă placă, să fiți mândri de mine!”, povestește Daniela Crudu.★ ★ ★„Ultimul Trib” este un show adaptat după celebrul format „Nomads”. Trei triburi - unul de vedete, unul de sportivi și unul compus din oameni de rând - vor fi trimise în Madagascar, unde vor fi supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercare atât abilitățile sociale, cât și cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să își dovedească puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.În fiecare săptămână, aceștia se vor lupta pentru „Teritoriu”, iar în timp ce tribul câștigător va fi cazat într-un resort de lux și va fi răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va ajunge într-un sat alături de localnici, unde membrii tribului vor fi nevoiți să trăiască în același mod în care o fac și aceștia. Aceasta nu este însă nici pe departe cea mai grea situație în care se poate găsi un trib: cei care vor fi pe locul trei vor trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la finalul unei săptămâni de încercări grele, membrii triburilor vor fi nevoiți să se lupte și pentru a rămâne pe insulă.