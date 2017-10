Dana Rogoz şi-a făcut singură rochia purtată la botezul fiului său

Dana Rogoz și-a făcut singură rochia purtată la botezul fiului său

22 Iulie 2014

Dana Rogoz și soțul său și-au botezat băiețelul. Nașii micuțului Dan Luca au fost Adela Popescu și Radu Vâlcan, foarte buni prieteni ai vedetei. Botezul a avut loc la Palatul Mogoșoaia, acolo unde, acum doi ani, Dana Rogoz și-a unit destinele cu Radu Dragomir. Actrița a povestit, pe blogul său, totul despre petrecere, despre aranjamente, dar și despre ținuta sa. Vedeta a purtat o rochie lungă și vaporoasă, de culoare nude, iar părul l-a avut prins într-o împletitură lejeră.„Legat de rochie, care a fost foarte lăudată și vă mulțumesc pentru asta, să știți că e o idee de-a mea. Adică e de fapt o fustă din tul elastic, croită așa cum mi-am dorit, căreia i-am tăiat niște fâșii din material, astfel încât să le pot prinde cum vreau eu. Sunt o mulțime de variante, dar, în prima parte a zilei, am ales să îmi prind acele fâșii în două funde mari, relaxate, pe umeri. Iar pe dedesubt este o jupă din dantelă pe care o am de vreun an sau poate mai mult. În talie, mi-am pus un cordon de catifea care să lege toată povestea și să ofere un mix interesant de texturi. Ideea e că m-am simțit excelent în această rochie pe care mi-am făcut-o cu două zile înaintea botezului. Cred că mi se potrivește foarte tare”, a scris Dana Rogoz, pe blogul său.