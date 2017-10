Damian Drăghici, un ţigan mândru de originile sale

Damian Drăghici, un țigan mândru de originile sale

Ori de câte ori are ocazia, Damian Drăghici vorbește cu mândrie despre originile sale țigănești. „La orice interviu, la orice spectacol, spun cu mândrie că sunt țigan din România”, declară artistul cu nonșalanță. Are în palmares 17 albume, un premiu Grammy, renume internațional și mult respect din partea colaboratorilor săi. Motive obiective au făcut ca Damian Drăghici să cucerească prima dată lumea și apoi a ajuns să le cânte și să îi încânte și pe compatrioții săi. Țigan fiind, cu un talent deosebit care stârnește invidia oricărui român, Damian Drăghici a cucerit lumea întreagă cu naiul său ridicând sălile în picioare, a absolvit Colegiul Berklee, în America, producătorii filmului „Pirații din Caraibe” i-au propus un contract muzical, semnând astfel, alături de Hans Zimmer, coloana sonoră, iar la Bruxelles, parlamentarii europeni l-au aplaudat ca pe un ambasador de elită al României. De altfel, alături de Elisabeta Lipă, Drăghici a fost desemnat anul acesta ambasadorul Egalității de Șanse. Imigrant ilegal, cu studii în America S-a născut în București, într-o familie în care, de vreo șapte generații, „toată lumea a fost lăutar“, după cum spune însuși artistul. Damian Drăghici s-a apucat de cântat încă de la vârsta de trei ani, când a început să ia instrumentele la rând. Se plictisea destul de repede de ele… La vârsta de 10 ani cânta la nai, după ce în cei șapte ani mai cochetase și cu contrabasul, pianul, țambalul, acordeonul. În 1989, cu puțin înainte de revoluție și pe când avea puțin peste 18 ani, Damian Drăghici a luat drumul exilului. A simțit că nu are libertatea de a face ce-i place, aici, în România, motiv pentru care s-a decis să părăsească țara. Cu naiul la subraț a trecut granița fraudulos în Iugoslavia, apoi a ajuns, în aceleași condiții, în Grecia. Viața de imigrant nu i-a fost nici lui ușoară. Nu se sfiiește să spună că la început, pentru a-și asigura traiul de zi cu zi, a cerșit în stradă, a lucrat apoi ca organist prin baruri, ceea ce i-a adus o viață mai bună și primul contact cu show-business-ul. Timp de șapte ani cât a stat în Grecia, Damian Drăghici a scos 10 CD-uri și a făcut și studii de jazz. A obținut apoi o bursă integrală la Colegiul Berklee, iar după absolvire s-a mutat în Los Angeles. Concerte și colaborări de renume Acum a început și seria colaborărilor cu nume mari ale muzicii: Chick Corea, Vinnie Colaiuta, Howard Levy, Glen Velez, Karen Briggs, Omar Faruk Tekbilek, Randy Crafton, dar și Joe Cocker, Shaggy, Cindy Lauper și James Brown. După terminarea studiilor la colegiul american, Damian Drăghici a fost contactat de reprezentanții de la PBS (televiziunea publică ame-ricană). Aceștia i-au propus un show de proporții, pe care artistul a solicitat să îl filmeze în România. „A iesit show-ul acela mare din 2001, «Damian’s Fire». M-am întors cu Dvd-ul în America, l-am editat acolo și a fost prezentat pe 348 de canale TV și în foarte multe concerte. Au urmat apoi alte concerte, alături de London Filarmonic Orchestra, iar în 2004, m-a contactat promotorul celui mai mare eveniment muzical din Europa, «Night of the Proms», un super-show de 120 de concerte”, a declarat artistul într-un interviu pentru o publicație din România. În 2008, la Constanța În prezent, cel mai important proiect pe care îl are Damian Drăghici este formația „Damian & Brothers - Filarmonika Romanes”. A înființat-o odată cu întoarcerea lui în țară și acum străbate lumea în lung și-n lat cu ea, susținând concerte, la finalul cărora cei 18 membri ai trupei conduse de Drăghici culeg aplauze la scenă deschisă. Anul viitor va urma un turneu și în țară, care va include și Constanța. În același timp, Damian Drăghici lucrează și la un film despre țigani, din care a realizat până în prezent aproximativ 30% și speră ca în 2009 să fie gata. Pentru anul viitor, Drăghici mai intenționează să concretizeze și proiectul de înființare a unui Centru de Excelență prin care să îi ajute pe tinerii talentați de etnie romă să studieze. Despre situația actuală din Italia și care îi vizează pe etnicii romi, Damian Drăghici este de părere că „nu poți să condamni o societate întreagă din cauza unui bolnav mintal, pentru că să ajungi să violezi și să omori nu ține de etnie, ci este o boală mintală”.Ori de câte ori are ocazia, Damian Drăghici vorbește cu mândrie despre originile sale țigănești. „La orice interviu, la orice spectacol, spun cu mândrie că sunt țigan din România”, declară artistul cu nonșalanță. Are în palmares 17 albume, un premiu Grammy, renume internațional și mult respect din partea colaboratorilor săi. Motive obiective au făcut ca Damian Drăghici să cucerească prima dată lumea și apoi a ajuns să le cânte și să îi încânte și pe compatrioții săi. Țigan fiind, cu un talent deosebit care stârnește invidia oricărui român, Damian Drăghici a cucerit lumea întreagă cu naiul său ridicând sălile în picioare, a absolvit Colegiul Berklee, în America, producătorii filmului „Pirații din Caraibe” i-au propus un contract muzical, semnând astfel, alături de Hans Zimmer, coloana sonoră, iar la Bruxelles, parlamentarii europeni l-au aplaudat ca pe un ambasador de elită al României. De altfel, alături de Elisabeta Lipă, Drăghici a fost desemnat anul acesta ambasadorul Egalității de Șanse. Imigrant ilegal, cu studii în America S-a născut în București, într-o familie în care, de vreo șapte generații, „toată lumea a fost lăutar“, după cum spune însuși artistul. Damian Drăghici s-a apucat de cântat încă de la vârsta de trei ani, când a început să ia instrumentele la rând. Se plictisea destul de repede de ele… La vârsta de 10 ani cânta la nai, după ce în cei șapte ani mai cochetase și cu contrabasul, pianul, țambalul, acordeonul. În 1989, cu puțin înainte de revoluție și pe când avea puțin peste 18 ani, Damian Drăghici a luat drumul exilului. A simțit că nu are libertatea de a face ce-i place, aici, în România, motiv pentru care s-a decis să părăsească țara. Cu naiul la subraț a trecut granița fraudulos în Iugoslavia, apoi a ajuns, în aceleași condiții, în Grecia. Viața de imigrant nu i-a fost nici lui ușoară. Nu se sfiiește să spună că la început, pentru a-și asigura traiul de zi cu zi, a cerșit în stradă, a lucrat apoi ca organist prin baruri, ceea ce i-a adus o viață mai bună și primul contact cu show-business-ul. Timp de șapte ani cât a stat în Grecia, Damian Drăghici a scos 10 CD-uri și a făcut și studii de jazz. A obținut apoi o bursă integrală la Colegiul Berklee, iar după absolvire s-a mutat în Los Angeles. Concerte și colaborări de renume Acum a început și seria colaborărilor cu nume mari ale muzicii: Chick Corea, Vinnie Colaiuta, Howard Levy, Glen Velez, Karen Briggs, Omar Faruk Tekbilek, Randy Crafton, dar și Joe Cocker, Shaggy, Cindy Lauper și James Brown. După terminarea studiilor la colegiul american, Damian Drăghici a fost contactat de reprezentanții de la PBS (televiziunea publică ame-ricană). Aceștia i-au propus un show de proporții, pe care artistul a solicitat să îl filmeze în România. „A iesit show-ul acela mare din 2001, «Damian’s Fire». M-am întors cu Dvd-ul în America, l-am editat acolo și a fost prezentat pe 348 de canale TV și în foarte multe concerte. Au urmat apoi alte concerte, alături de London Filarmonic Orchestra, iar în 2004, m-a contactat promotorul celui mai mare eveniment muzical din Europa, «Night of the Proms», un super-show de 120 de concerte”, a declarat artistul într-un interviu pentru o publicație din România. În 2008, la Constanța În prezent, cel mai important proiect pe care îl are Damian Drăghici este formația „Damian & Brothers - Filarmonika Romanes”. A înființat-o odată cu întoarcerea lui în țară și acum străbate lumea în lung și-n lat cu ea, susținând concerte, la finalul cărora cei 18 membri ai trupei conduse de Drăghici culeg aplauze la scenă deschisă. Anul viitor va urma un turneu și în țară, care va include și Constanța. În același timp, Damian Drăghici lucrează și la un film despre țigani, din care a realizat până în prezent aproximativ 30% și speră ca în 2009 să fie gata. Pentru anul viitor, Drăghici mai intenționează să concretizeze și proiectul de înființare a unui Centru de Excelență prin care să îi ajute pe tinerii talentați de etnie romă să studieze. Despre situația actuală din Italia și care îi vizează pe etnicii romi, Damian Drăghici este de părere că „nu poți să condamni o societate întreagă din cauza unui bolnav mintal, pentru că să ajungi să violezi și să omori nu ține de etnie, ci este o boală mintală”.